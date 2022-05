Museus nacionais abrem portas em Dia Internacional

Este ano, o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês), promotor do evento a nível mundial, é "" e visa demonstrar o impacto positivo destes espaços culturais, num mundo em mudança, quando o impacto económico, político e social da guerra na Ucrânia se junta aos efeitos da pandemia da covid-19.Em Portugal, dezenas de entidades e concelhos do continente e arquipélagos dos Açores e da Madeira respondem anualmente ao repto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), para que os museus nacionais e da rede portuguesa criem programações especiais para esta data, que passaram a ter uma oferta presencial e "online".Visitas guiadas e temáticas a exposições, às reservas de alguns museus, espetáculos de teatro, dança, circo e música, oficinas, palestras, entre outras iniciativas, na maioria gratuitas, para todos os públicos, compõem um programa geral que soma centenas de atividades em todo o país.