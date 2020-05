Museus reabrem e celebram Dia Internacional com exigências de segurança

Encerrados desde 14 de março, os espaços museológicos, palácios, monumentos nacionais e galerias de arte podem reabrir, no âmbito do programa de desconfinamento aprovado pelo Governo no final de abril, com normas de higiene e segurança adaptadas à sua dimensão.

Ao uso obrigatório de máscaras, à higienização de mãos e de espaços, juntam-se circuitos sinalizados, a estimativa prévia da duração das visitas e a limitação de uma pessoa por cada 20 metros quadrados, segundo os princípios apresentados pela secretária de Estado Adjunta e do Património, Ângela Ferreira, no parlamento, na semana passada.

Pagamentos por cartão, abolição de folhas de sala são outras recomendações existentes, assim como o adiamento da abertura de serviços não essenciais, como os educativos.

As "Medidas, Orientações e Recomendações", para um "regresso seguro" ao património cultural, disponibilizadas na sexta-feira, estabelecem ainda, entre outros princípios, que sejam desligados sistemas de climatização, dando-se "preferência à ventilação natural", que as casas de banho tenham "sabão azul e branco e água quente, além de dispensadores de álcool gel e de toalhetes de papel", e que "os objetos em exibição devem ser limpos apenas por conservadores ou profissionais da coleção, devidamente treinados".

Admitem ainda a reabertura gradual de museus, monumentos e palácios, em função das suas "tipologias e especificidades", assim como o ajustamento dos seus horários.

Na segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) mantém a tradição da entrada gratuita em museus, monumentos e palácios da sua tutela.

Na reabertura do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, será feita a apresentação da "casa" para futuro restauro dos Painéis de São Vicente, apresentada uma obra inédita de Domingos Sequeira e inaugurada uma exposição temporária de Julião Sarmento, em Lisboa.

No Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC), também na capital, além das exposições já patentes, e que se mantêm - "Biografia do Traço. Coleção de Desenho (1836-1920)" e "Pedro Gomes. Encontro às Cegas" -, apresentar-se-á, no átrio da Rua Serpa Pinto, a nova mostra, "Nos Palcos da Paixão", em parceria com o Museu Nacional do Teatro e da Dança, em torno da obra "Otelo e Desdémona", do artista espanhol Muñoz Derain (1840-1924).

Esta obra faz parte da coleção do MNAC desde a sua fundação, em 1911, e apenas foi exposta pelo seu primeiro diretor, Carlos Reis, em 1913, numa mostra coletiva.

A Fundação Calouste Gulbenkian, por seu lado, irá reabrir a Coleção do Fundador - o Museu -, e retomar a exposição temporária "A Idade de Ouro do Mobiliário Francês", seguindo as normas de limitação do número de visitantes.

Apresentará ainda um programa comemorativo `online` que inclui música, dança, `performances`, depoimentos, visitas fora de horas e conversas com artistas e responsáveis de museus nacionais e estrangeiros.

Quanto ao espaço Coleção Moderna, do museu, permanecerá de portas fechadas, antecipando o encerramento previsto para as obras de remodelação que vão ligar o edifício ao novo Jardim Gulbenkian.

Quanto ao Museu Coleção Berardo, reabre hoje também com entradas gratuitas para a coleção e as exposições temporárias que, devido ao surto de covid-19, não abriram ao público ou tiveram de ser prolongadas: "Obras Inéditas", de Julian Opie, "Mutações. The Last Poet", de Joana Escoval, e "Deeper Shades. Lisboa e Outras Cidades", de Andreas H. Bitesnich.

Segundo o museu, irão ser seguidas as diretrizes da Direção-Geral de Saúde e as normas de saúde pública e de higiene.

Embora as portas do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) permaneçam encerradas para obras de remodelação, irá apresentar `online`, no canal do Youtube, o projeto "Nyege Nyege: Uma Nova Esperança", primeiro capítulo do novo programa de música e som, intitulado "Terra Irada", com curadoria de Pedro Gomes, que irá decorrer ao longo dos próximos meses.

No Porto, todos os espaços de Serralves - o Museu de Arte Contemporânea, a Casa de Serralves e a Casa do Cinema Manoel de Oliveira - vão reabrir também as portas, pelas 10:00, e às 18:00, e será inaugurada a exposição "Lourdes Castro: A Vida é como ela é!".

A DGPC elaborou um manual para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores dos espaços, que seguem as "Medidas, Orientações e Recomendações - Património Cultural Regresso Seguro", e colocou-o no seu sítio `online` para os espaços que tutela e como orientação para a Rede Portuguesa de Museus.

A DGPC convidou todos os membros desta rede a celebrar a data, sob o tema "Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão", "em moldes diferentes dos habituais, nomeadamente através da partilha de visitas e exposições virtuais".