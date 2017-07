Música de Tom Jobim é celebrada no Trampolim Gerador de Campolide em conexão lusófona

Lusa 16 Jul, 2017, 08:33 | Cultura

O concerto culmina a 5.ª edição do Trampolim Gerador, desta vez um dia com mais de 50 inicativas gratuitas, promovidas pela plataforma Gerador, para colocar "Campolide no Topo de Lisboa", e o programa anunciado mobiliza centenas de autores, como o músico Samuel Úria, os atores Sónia Balacó, Carlos Paulo e Cristina Carvalhal, a cineasta Raquel Freire ou o ilustrador Nuno Saraiva.

A celebração da música de Tom Jobim conta com Nancy Vieira (Cabo Verde), Karyna Gomes (Guiné-Bissau), Totty S`a Med (Angola), Ivo Dias (Portugal), Anastácia Carvalho (São Tomé e Príncipe), Orlanda Guilande (Moçambique), Benvinda Ramiro (Timor-Leste), Nega Jacy (Brasil) e o Projecto Kaya (Portugal e Angola), mais um quarteto de instrumentistas, sob a direção de Marco Pombinho.

A ideia é abordar os clássicos de Jobim, como "Wave", "Águas de março", "Corcovado" ou "Samba de uma nota só", em Conexão Lusófona, ou seja, com jeitos da coladera de Cabo Verde, do gumbé da Guiné, do semba de Angola, da marrabenta de Moçambique, da ússua de São Tomé, do Tebe Dai de Timor-Leste e do fado português.

O concerto tem início marcado para as 21:30, na nova praça, a dois passos das Amoreiras, entre a rua de Campolide e a avenida conselheiro Fernando de Sousa.

A 5.ª edição do Trampolim Gerador, sob o lema "Campolide no Topo de Lisboa", tem início às 16:00, com a estreia do espetáculo de percussão do Grupo de Limpeza Urbana Musical (GLUM), que envolve os trabalhadores do departamento de limpeza.

Entre outras iniciativas, também está previsto o lançamento do número de julho da revista Gerador ("Laurear a pevide"), que conta com a colaboração de André Teodósio, uma BD inédita de Miguel Peres e Bárbara Lopes, além de uma visita a Paderne, num caminho histórico pelo Douro. A sessão é às 19:00, no Palácio Laguares.

No âmbito do Trampolim Gerador, também será apresentado o Festival Nova Música, que se realiza em 23 de setembro, com atuações na praça de Os Polegares (17:30) e de Lourenço Crespo (18:30).

Da cineasta Raquel Freire será exibido o "Documentário Campolide", "que guarda, para o futuro, o retrato das gentes, histórias e memórias" do bairro. A sessão está marcada para as 17:00, no Sport Lisboa e Amoreiras.

Samuel Úria atuará a solo, às 20:30, no Palácio Laguares, com os seus "blues do Delta do Dão".

O Sofá dos Poemas, na praça, vai contar, ao longo da tarde, com atores como Sónia Balacó, Carlos Paulo e Mariana Norton, e o parque de estacionamento vai ter música e poesia, até ao fim do dia, por Não Simão (Simão Palmeirim, Pedro Fernandes e José Anjos), Cláudia R. Sampaio, Carlos Barretto e André Gago.

Ao longo do dia serão realizadas visitas guiadas ao bairro e ao Palácio Laguares.

Entre debates, mesas redondas, oficinas e sessões de terapias (musicoterapias, com Hélio Morais, Paus e Linda Martini, e cineterapias, com Raquel Freire), haverá ainda o lançamento do livro "Descriminação Invisível", de Ana Filipa Olímpio, com ilustrações de Nuno Saraiva, numa sessão com a activista Alexandra Luís, o psicólogo Tiago Lila e os autores, no auditório da Junta, às 20:00.

Ao final do dia, um mural de arte urbana surgirá na rua de Campolide, pintado por Andreia Coutinho, do projecto Faísca Gerador.

Nova Praça de Campolide, Quiosque da Praça, parque de estacionamento subterrâneo, edifício PT/central telefónica, Socalcos de Campolide, auditório da Junta, parque infantil, alcatrão da rua de Campolide, Palácio Laguares, Sport Lisboa e Amoreiras e Vila Romão da Silva são os locais onde se realizam as iniciativas.

A 5.ª edição do Trampolim Gerador é produzida pela plataforma Gerador, com a Junta de Freguesia de Campolide e a Câmara de Lisboa, no âmbito do programa "Uma Praça em cada Bairro".

A programação integral pode ser consultada em http://gerador.eu/agenda-completa-do-trampolim-gerador-campolide/.