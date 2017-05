Música e literatura na programação da Casa Amado e Saramago na Festa de Paraty

Lusa 11 Mai, 2017, 10:54 | Cultura

A FLIP 2017, que decorre de 26 a 30 de julho, no Brasil, anunciou uma casa em homenagem aos dois escritores de língua portuguesa, uma parceria da Fundação José Saramago com a Fundação Jorge Amado, que terá uma programação própria, paralela ao festival.

Entre as iniciativas previstas, conta-se a edição de um livro com a correspondência trocada entre os escritores, que ainda não tem título, mas que sairá pela Companhia das Letras e será apresentado por Paloma Amado, filha do Jorge Amado, e por Pilar del Río, disse à Lusa fonte da Fundação José Saramago.

Está prevista também uma exposição fotográfica sobre a amizade entre os dois escritores e um concerto do duo brasileiro Livia Nestrovski e Fred Ferreira, em homenagem a Jorge Amado e a José Saramago.

Entre os convidados que participarão nas atividades na Casa Amado e Saramago estão o escritor José Luis Peixoto, a jornalista Anabela Mota Ribeiro, o sociólogo Luiz Eduardo Soares e o poeta e escritor Ondjaki.

Neste âmbito, José Luis Peixoto vai participar numa conversa com José Luiz Passos (Prémio Portugal Telecom de Literatura de 2013) sobre política e literatura, e vai falar de "Em teu ventre", livro que será agora publicado no Brasil.

Ainda de acordo com as informações da Fundação José Saramago, haverá sessões de poesia, embora ainda não esteja fechada a lista dos nomes dos participantes.

O antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Rio e coautor do livro "Tropa de Elite" (que deu origem ao filme), é outro dos convidados da Casa Amado e Saramago e participará numa conversa com Pilar del Río, sobre direitos e deveres humanos.

A Casa Amado e Saramago vai estar aberta em permanência durante os cinco dias da FLIP e servirá café português, num convite ao público para entrar, ver as exposições e participarem das iniciativas.

"A nossa intenção é que os outros convidados lusófonos da FLIP (Frederico Lourenço, Djaimilia Pereira de Almeida e o ativista Luaty Beirão) também passem pela casa, participem em conversas", segundo a Fundação José Saramago.

A 15.ª edição da FLIP tem curadoria da jornalista Joselia Aguiar e homenageia Lima Barreto, precursor do modernismo brasileiro, "o escritor pobre, negro e anarquista", que ficou conhecido pela obra "O triste fim de Policarpo Quaresma".

O jamaicano Marlon James, autor de "Breve história de sete assassinatos", vencedor do Man Booker Prize, a chilena Diamela Eltit, cofundadora do grupo de vanguarda Colectivo de Acciones de Arte, a ruandesa Scholastique Mukasonga, definida como "uma das principais vozes africanas", pela organização, e a brasileira Conceição Evaristo, autora de "Insubmissas lágrimas de mulheres", vista como "guardiã da memória negra", nas atuais letras do Brasil, são outros autores já anunciados.

Da programação vão fazer parte outros autores brasileiros e de outras nacionalidades, a anunciar, assim como um programa de aulas, sessões de apresentação de livros, concertos e mesas redondas, ainda a confirmar.