Músico António Manuel Ribeiro dos UHF publica livro "De Almada para o Mundo"

"Este é, claramente, um fruto do período de confinamento", disse António Manuel Ribeiro à agência Lusa.

Em meados de março, em pleno confinamento, devido ao surto pandémico, o músico começou a publicar textos de reflexão na sua página na rede social Facebook.

"Foi uma forma de contornar o confinamento e preservar a nossa sanidade mental", disse António Manuel Ribeiro.

"Ajudávamo-nos a nós e aos outros, era uma forma de combater o isolamento, o medo que se sentia - e o medo leva ao pânico -, e ir dialogando com as pessoas sobre uma situação nova para todos nós", contou à Lusa o músico, que afirmou poder voltar a ter esta experiência.

Dos muitos textos publicados - mais de 30 -, surgiu a ideia de os reunir num só volume, acrescentando textos inéditos e uma entrevista que deu durante o confinamento.

O livro, "De Almada para o Mundo", inclui assim 52 textos e a entrevista, num total de 128 páginas.

A escolha do título surgiu da experiência na Internet, em que foi seguido por "pessoas de todo o mundo, em fusos horários muito diferentes, da China à Colômbia".

"As pessoas ficavam contentes deste convívio que foi surgindo, e muitos ficavam à espera deste encontro, mesmo num fuso horário muito diferente do que rege Portugal", contou à Lusa.

Paralelamente, António Manuel Ribeiro (voz e guitarra acústica), com os músicos António Côrte-Real (guitarra acústica) e Ivan Cristiano (cajón, `snare cajín`, `ghunguru` e coros), decidiu emitir uma hora de música ao vivo aos sábados, que intitulou "Momento Musical Caseiro" (MMC).

Foram realizadas 27 emissões ininterruptas, a última, no passado dia 26 de setembro. Estas atuações foram gravadas ao vivo num estúdio móvel, numa residência na Mata dos Medos, na Costa de Caparica, nos arredores de Almada.

"Na emissão cumprimos as regras de confinamento, e nunca estávamos mais de três, e muitas vezes só eu e o técnico" Miguel Oliveira, garantiu Ribeiro à Lusa.

O CD que acompanha a edição livreira foi gravado no passado dia 26 de setembro, registando o 26.º MMC, que foi emitido em direto através das redes sociais Facebook e Instagram.

Misturado por João Martins, no estúdio Ponto Zurca, e `masterizado` por Rui Dias, no estúdio Mister Master, o álbum totaliza 11 canções, todas de autoria - letra e música - de António Manuel Ribeiro, excetuando "Não Me Deixes Ficar Aqui", um poema de António Manuel Ribeiro musicado por Renato Júnior.

Do alinhamento deste álbum, entre outras, fazem parte as canções "Boogie Com o Sr. U", "A Saudade é uma Ressaca", "Um MMS Teu" e "Portugal - Somos Nós".