Músico e político Robert Ssentamu sai do Uganda para tratamento médico

01 Set, 2018

Ssentamu, conhecido pelo nome artístico Bobi Wine, foi impedido de viajar para os Estados Unidos pelas forças de segurança ugandesas na quinta-feira.

O parlamentar partiu hoje do Aeroporto Internacional de Entebbe num voo da KLM perto da 00:00 (hora local, 10:00 horas em Lisboa), depois de as autoridades do Uganda darem a permissão necessária, disse o advogado Nicholas Opiyo numa mensagem no Twitter.

Não ficou claro para qual local o parlamentar se dirigia.

As ações das forças de segurança contra Ssentamu aumentaram com a disputa política entre o Governo do Presidente Yoweri Museveni e uma geração jovem que teme que o chefe de Estado pretenda governar para o resto de sua vida, apesar dos já 32 anos no poder do Uganda.

O drama começou no início deste mês quando Ssentamu e vários outros legisladores foram acusados de traição por causa de um incidente com a comitiva do Presidente.

O deputado Francis Zaake foi também impedido de viajar na quinta-feira para a Índia, onde realizaria um tratamento, e continua internado num hospital.

Ssentamu emergiu como uma poderosa voz da oposição entre os jovens frustrados com Museveni, especialmente depois que a Constituição foi mudada no ano passado para remover o limite de idade na Presidência. O cantor ganhou um assento no parlamento no ano passado, sem o apoio de um partido político.

Os deputados Robert Ssentamu e Francis Zaake alegaram ter sofrido ferimentos graves nas mãos das forças de segurança durante as suas detenções. O Governo do Uganda nega as acusações.

O Robert Ssentamu ficou preso entre 14 e 27 de agosto, após um incidente em Arua, norte do Uganda, quando manifestantes lançaram pedras contra o carro do Presidente Yoweri Museveni, que para lá se deslocou para apoiar o candidato do seu partido na campanha eleitoral.