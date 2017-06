Músico espanhol Patxi Andión inicia digressão portuguesa com "Zeca no Coração"

Lusa 02 Jun, 2017, 07:50 | Cultura

"Pessoalmente sinto-me muito português e a representar Zeca [Afonso] e o cantautor português", disse à agência Lusa o intérprete e autor de "Si Yo Fuera Mujer", que, além de Lisboa, hoje, atua na segunda-feira, na Casa da Música, no Porto, e, no dia 28 de junho, em Évora, no âmbito da Feira de S. João.

"Merecia a pena reconhecer esta memória [de José Afonso], com a segurança da participação de alguns músicos portugueses, até para ver como soam hoje as canções do autor de `Grândola, Vila Morena`", afirmou.

Em Lisboa, com Patxi Andión, sobem ao palco do CCB Amélia Muge, José Barros e Carlos Alberto Moniz; no Porto e em Évora, partilham o palco com o músico espanhol João Afonso, sobrinho de José Afonso, José Barros e Carlos Alberto Moniz.

A primeira parte de cada concerto é preenchida com canções do repertório de Andión, como "Compañera", "María", "A Quién Importará", "Desde que te Quiero" ou "Es Tan Difícil Dejar de Pensar", e outras em Língua Portuguesa, além de duas canções novas, que sairão no seu próximo disco, "2018", que celebra o cinquentenário da sua primeira edição discográfica, numa altura em que se revelava com canções como "El maestro", "El Pipo" ou "Nana a una vieja viuda del mar".

Na segunda parte serão interpretadas dez canções de José Afonso, algumas em dueto com os convidados. Das canções de José Afonso, à partida, está excluída "Grândola, Vila Morena".

"`Grândola` não! `Grândola` é uma bandeira, e eu acho que a bandeira não pode ser, assim, usada todos os dias", disse à Lusa, acrescentando que, se no final do concerto, "toda a gente começar a cantar `Grândola, Vila Morena`, então sim, cantaremos todos".

Do repertório de José Afonso (1929-1987) serão interpretadas, entre outras, as canções "Verdes são os campos", sobre um poema de Luís de Camões, "Balada de Outono", "Canção de Embalar", "Traz Outro Amigo, Também", "No Comboio Descendente", "Venham mais Cinco" e "Natal dos simples".

Para Patxi Andión, que foi amigo de José Afonso, falecido há 30 anos, estes espetáculos não têm por objetivo ser uma homenagem, antes "um reconhecimento" pela obra do criador de "A morte saiu à rua".

"Há muito da vida e da obra de Zeca que vive em mim", disse Patxi Andión, que, nestes espetáculos, é acompanhado pelo pianista Gabriel García Diego, que está a fazer os arranjos do CD "2018", pelo baterista Guillermo McGill e pelo contrabaixista Josemi Garzon.