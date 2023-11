Músico Luís Represas apresenta novo álbum nos coliseus de Porto e Lisboa em março

Os concertos acontecem no dia 14 de março, no Coliseu do Porto, e no dia seguinte, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"`Miragem` sucede ao álbum `Boa Hora` que contou com participações especiais como a de Carlos do Carmo, Ivan Lins, Mia Rose, Paulo Gonzo e Jorge Palma. Este novo trabalho será ainda antecipado com o primeiro `single` de avanço a sair brevemente", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Fundador dos Trovante, em 1976, Represas, de 66 anos, lançou na década de 1990 uma carreira a solo que atinge os 12 discos com "Miragem" e conta com vários "temas conhecidos do grande público", como recorda o comunicado, de "Feiticeira" a "Timor", passando por "Da Próxima Vez", entre outros.

Os bilhetes para os concertos de março já estão à venda por valores entre 25 e 60 euros no Porto e entre 20 e 60 euros em Lisboa.