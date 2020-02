Músicos britânicos Triaboliques abrem ciclo "Mundos" do Teatro da Trindade

O ciclo é composto por oito concertos de músicas do mundo e, aos Triaboliques - os guitarristas Justin Adams, Ben Mandelson e Lu Edmonds, os "três veteranos do rock e de outras músicas", juntos desde a década de 1980, como escreve a fundação -, segue-se, a 24 de março, no palco do Trindade, a cantora brasileira Ava Rocha, naquela que é a sua estreia na capital portuguesa.

"De sonoridade próxima ao tropicalismo, Ava Rocha mistura a música popular brasileira (MPB) e `grooves afros`, amazónicos, poesia, distorções, suavidade e improvisos, com `performance` intensa marcada pela sua voz rara", prossegue a fundação.

Ava Rocha recebeu em 2015 o Prémio Multishow de Artista Revelação, do canal televisivo brasileiro Multishow, e publicou já três álbuns, o mais recente, de 2018, "Trança".

Em abril, no dia 28, atuam os romeenos Taraf De Caliu, "a última geração de músicos de `lautari`", termo que remete para um clã de músicos ciganos.

O grupo, liderado pelo violinista Caliu, iniciou em 1991 uma digressão internacional tendo atuado, entre outras cidades, em Tóquio, Paris, Singapura, Nova Iorque, Istambul, Londres e Los Angeles.

Em maio, no dia 26, o músico nigeriano Tony Allen apresenta o seu mais recente CD, "Hugh Masekela".

Allen foi o baterista e diretor musical da banda Africa 70, de Fela Kuti, de 1968 a 1979, e emigrou para a Europa em 1984, residindo, atualmente, em Paris, onde trabalha com Manu Dibango e Ray Lema.

Em 2002, apresentou o seu álbum em nome próprio, "Home Cooking", ao qual sucedeu, em 2006, "No Shaking" e, este ano, um álbum em memória do músico sul-africano Hugh Masekela, que apresenta em Lisboa.

A maliana Oumou Sangaré atua no dia 24 de junho. Sandaré é apresentada como "uma das figuras mais importantes da música africana", cujas canções denunciam a subjugação feminina, a vida na pobreza e a falta de liberdade individual das mulheres.

Os Huun-Huur-Tu, da república russa de Tuva, atuam no dia 29 de setembro. O grupo, originário das montanhas de Altai, colaborou, entre outros, com os músicos Frank Zappa e Ry Cooder.

Ao palco lisboeta vão trazer "cantos guturais das estepes com diversas matizes estilizadas que reproduzem os sons das aves e os ruídos das águas" e "canções que falam do amor, das planícies orientais, mas também dos cavalos e dos rios", segundo a mesma fonte.

Um dos membros do grupo, Alexei Saryglar, colabora regularmente com o Kronos Quartet. Os restantes são Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa e Radik Tolouche.

O pianista, compositor e arranjador Christophe Chassol sobe ao palco do Trindade no dia 27 de outubro, apresentando o seu mais recente CD, "Ludi", a sair em março próximo.

Chassol, natural da Martinica, colaborou com nomes como os Phoenix e Sebastien Tellier. As suas composições articulam vozes, música, sons e imagens em novos objetos audiovisuais.

O ciclo encerra no dia 24 de novembro com a atuação dos Maltres Tambours du Burundi. Inicialmente pastores, "são os fiéis depositários de uma tradição musical recuperada de um passado ancestral", e conhecidos pelas suas acrobacias em palco.

No ano passado, o ciclo "Mundos" contou com 3.565 espetadores, segundo a mesma fonte.