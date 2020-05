Músicos com dois metros de distância e espetáculos sem intervalos

Músicos com dois metros de distância e espetáculos sem intervalosA realização de espetáculos, devido ao surto epidémico, têm novas regras. Haverá cenas adaptadas, para a evitar o contacto físico e os musicos terão de estar com dois metros de distância entre eles.Também devem ser evitados os intervalos nas salas de cinema e teatros.Estas são algumas das orientações deixadas pela Direção-Geral de Saúde.Para Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos - CENA – diz que é impossível implementar estas mudanças em tempo útil.De acordo com as recomendações da DGS, o público terá de assistir aos espectáculos de máscara.Quanto aos artistas e técnicos devem tentar manter o distanciamento, adaptar mesmo as cenas mais próximas dos espectáculos para reduzir riscos.O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, Audiovisual e Musicos diz também que é essencial que todos os profissionais que contactem com outras pessoas devem ser testadosA Antena 1 ouviu também há instantes a actriz Maria do Céu Guerra.A fundadora da companhia de teatro A Barraca, a artista sublinha que são muitas as dificuldades para reabrir as salas de espectáculos.Maria do Céu Guerra também diz à A1 que a realização de espectáculos de teatro ao ar livre pode obrigar a mudanças na legislação.