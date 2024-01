Nove músicos da lusofonia juntaram-se para um espetáculo que celebra a cultura africana na obra de Zeca Afonso. A direção está a cargo do guitarrista Manuel de Oliveira. O espetáculo estreia-se hoje na Casa das Artes de Famalicão e vai percorrer o país no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.