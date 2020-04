Músicos do Fundão atuam em festival online "Fica em Casa"

O evento é organizado pela empresa "Felling Events", em parceria com a Câmara do Fundão, Jornal do Fundão e Rádio Cova da Beira, e "pretende ser uma forma de evasão aos dias difíceis que o mundo atravessa", bem como "sensibilizar as pessoas para a importância de ficar em casa, protegendo-se a si e aos outros", refere aquela autarquia do distrito de Castelo Branco, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os artistas vão atuar a partir das suas casas, com uma série de concertos em transmissão direta através da rede social Facebook e em `streaming`.

O cartaz inclui músicos como Jerónimo Mateus (Jerónimo e os Cró-Magnon), João Roxo, Nuno Farinha (Português Suave), Abomináveis da Gardunha, Helena Cleto e José Cleto, DJ Supico e Luís Batista, entre outros.

O festival não tem fins lucrativos e "pretende agregar a comunidade e promover a cultura e a música, juntando um cartaz muito completo de artistas, que vão do rock à música popular, passando pela música de dança e pela música clássica".

"Os bombos e as concertinas não irão faltar", é referido.

O evento pode ser acompanhado através do endereço: https://facebook.com/events/s/fundao-ficaemcasa-festival.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.