Músicos russos excluídos do concurso para violino Jean Sibelius

XII Concurso Internacional de Violino Jean Sibelius é disputada de cinco em cinco anos, organizada pela Sociedade Sibelius e a Academia Subelius da Universidade de Artes de Helsínquia. Adiada nos finais de 2020 devido à pandemia a presente edição irá decorrer entre 18 e 29 de maio de 2022.

A 7 de março, quando foram anunciados os nomes em competição,apesar da invasão da Ucrânia pela Rússia se ter iniciado a 24 de fevereiro. Agora, foram excluídos.





De acordo com as regras da Federação Mundial de Competições Internacionais de Música nenhum músico deveria ser desconsiderado somente devido à sua nacionalidade.







Contudo, a organização este ano recuou na sua avaliação preliminar e retirou os nomes dos dois violinistas russos, devido à guerra na Ucrânia, uma vez que “a situação se alterou desde o início de março com a guerra na Ucrânia a continuar a intensificar-se”, explicou em comunicado publicado dia 8 de abril.





Após reflexão sobre a presença dos músicos russos, o Comité da competição concluiu que “devido às circunstâncias excecionais a [sua] participação na competição não é possível”.





“Os horrores da guerra e as atrocidades recentemente reveladas significaram que o Comité do Concurso não tem outra opção ética e moral além da exclusão dos russos do concurso. Com esta decisão, o Comité do Concurso quer também garantir um ambiente pacífico e neutral para todos os concorrentes”.





Desde o início da invasão diversos artistas russos foram afastados de espectáculos agendados no ocidente em represália e forma de pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin.





Alguns países ocidentais acolheram igualmente artistas que se quiseram afastar do regime da Rússia, que exige o silêncio dos protestos contra a guerra.