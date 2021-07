Nas novas inscrições da Unesco está um jardim brasileiro

O Sítio do Roberto Burle Marx é o primeiro jardim tropical moderno a ser inscrito na Lista do Património Mundial. Nesta semana, o Passeio do Prado e o Parque do Retiro, em Espanha, juntamente com Paisagem de Ardósia no País de Gales e o complexo arqueológico de Chankillo, no Perú, também receberam o reconhecimento universal. A 44ª sessão do Comité do Património Mundial para escolher quem incorpora a Lista dos novos sítios de 2021 decorre até hoje.