Negociação para comprar quadros de Vieira da Silva envolve Ministério das Finanças

Lusa 12 Abr, 2017, 20:14 | Cultura

Falando na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Luís Castro Mendes afirmou que o Governo está interessado em comprar os quadros de Vieira da Silva e está a negociar com os herdeiros do colecionador Jorge de Brito, proprietários das obras, adiantando mesmo que a negociação já está no Ministério das Finanças.

"Estamos decididos a exercer o poder de compra sobre o acervo da Vieira da Silva. A negociação está no Ministério das Finanças, entre vendedor e comprador", afirmou.

Sobre a possibilidade de os quadros poderem ser integrados na Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva (FASVS), levantada pelos deputados, Luís Castro Mendes considerou que "o importante é que as obras de Vieira da Silva continuem na fruição pública dos portugueses" e adiantou que, após as negociações, "muito provavelmente, ficarão na fundação".

Este é um projeto que vem do anterior titular do cargo, João Soares, que tinha anunciado, durante a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2016, estar a trabalhar numa perspetiva de "troca de património pelas obras", de modo a manter os quadros de Vieira da Silva em Portugal.

Na altura, os proprietários dos quadros, que estão no museu da pintora, em Lisboa, admitiram que aceitavam trocá-los por terrenos do Estado, como fonte da família admitiu então à agência Lusa.

Fonte do Ministério da Cultura assegurou hoje, no entanto, que esse cenário - a troca das obras por terrenos do Estado - já estava completamente afastada.

As obras (que estarão avaliadas em seis milhões de euros) tinham sido emprestadas ao museu, num acordo de cedência que terminou no final de 2015, e, desde então, os proprietários entraram em negociações com o novo Governo.

Em 2015 os herdeiros tinham indicado à Lusa a intenção de vender as obras em leilão, caso não houvesse disponibilidade do Estado para a aquisição das pinturas.

As seis pinturas em causa - "Novembre" (1958), "La Mer" (1961), "Au fur et à mesure" (1965), "L`Esplanade" (1967), "New Amsterdam I" e "New Amsterdam II" (1970) - estão expostas em conjunto, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa.

Durante a audição de hoje, Luís Castro Mendes foi questionado também sobre o destino a dar ao acervo histórico e artístico do Novo Banco.

Estabeleceu um paralelo com "o acervo do BPN [que] está na esfera pública", numa referência às sociedades de capitais públicos que gerem ativos e créditos do antigo banco, entre os quais se encontrava a coleção Miró, e acrescentou que quer "que o acervo do Novo Banco se mantenha em Portugal e esteja aberto à fruição dos portugueses".

O ministro indicou assim que a coleção de numismática Carlos Marques da Costa -- o mais importante conjunto existente em Portugal, a ser classificado como Tesouro Nacional -, assim como a biblioteca de estudos humanísticos Pina Martins estão "em vias de classificação".

Os processos foram abertos no ano passado o que determinou que os conjuntos não podem ser objeto de desmembramento ou dispersão, nem tão pouco sair do país, segundo a Lei de Bases do Património Cultural.

Quanto à coleção de fotografia contemporânea do Novo Banco, o ministro disse que "não pode ser classificada porque tem menos de dez anos", na posse do proprietário.

A audição de Luís Filipe de Castro Mendes, na comissão parlamentar, realizou-se quando passa um ano sobre a sua tomada de posse, como ministro da Cultura (a 14 de abril de 2016).