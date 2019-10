Nick Cave and The Bad Seeds em Portugal em abril de 2020

Nick Cave and The Bad Seeds vão dar dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo mês de abril, na abertura da digressão europeia da banda, de promoção do álbum "Ghosteen", anunciou hoje a promotora Everything is New.

A digressão inclui a passagem da banda por 19 países e tem início em Lisboa, com dois concertos nos dias 22 e 23 de abril.

Os bilhetes serão colocados à venda, na próxima sexta-feira, às 10h00, acrescenta a promotora portuguesa.

"Ghosteen", o 17.º álbum de estúdio da banda, teve edição digital no passado dia 04.

A edição em vinil e CD acontecerá no dia 8 de novembro.

A mais recente atuação de Nick Cave and The Bad Seeds em Portugal foi no ano passado, no Porto, no âmbito do festival NOS Primavera Sound.