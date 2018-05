Nobel da Literatura poderá ficar suspenso também em 2019

RTP29 Mai, 2018, 16:39 / atualizado em 29 Mai, 2018, 16:39 | Cultura



Segundo Lars Heikensten, o director executivo da Fundação do Nobel, citado pelo diário britânico The Guardian , subsistem dúvidas sobre a capacidade da Fundação para criar, no lapso de um ano, as condições necessárias para que o Prémio volte a ser atribuído.





Em 4 de maio último, a Academia Sueca anunciara a suspensão do prémio, na sequência da revelação de vários casos de assédio e abuso sexual por parte de Jean-Claude Arnault, o marido de Katarina Frostenson, que é membro efectivo da Academia. Mais penoso do que os crimes imputados a Arnault, foi para a instituição o encobrimento dos mesmos por pessoas que nela detinham cargos de responsabilidade e poder.





A revelação do escândalo levou a várias demissões na Academia, que perdeu o quorum para tomar decisões e, por conseguinte, para atribuir o prémio: dos 12 membros, que seriam o mínimo indispensável, apenas ficaram 10.







A primeira solução anunciada pela Fundação do Nobel foi a de atribuir em 2019 um prémio duplo, referente aos anos de 2018 e 2019. Mas Heikenstein manifestou dúvidas sobre a capacidade daquela instituição para proceder no lapso de um ano às reformas internas necessárias, declarando ao site oficial do Nobel: "O objectivo da Academia Sueca é tomar uma decisão sobre o prémio Nobel da literatura para 2018 e anunciá-la em conjunto com o prémio de 2019. Esperamos que seja esse o caso, mas isso depende de a Academia Sueca restabelecer a sua confiança".





A isto acrescentou aquele responsável que na Academia está a fazer falta mais transparência, nomeadamente sobre o modo como o júri decide sobre a atribuição do prémio - um conjunto de procedimentos rigorosamente secretos, até à abertura dos arquivos, 50 anos depois de cada decisão: “A Academia alimentou durante demasiado tempo uma cultura fechada. Era inevitável que mais tarde ou mais cedo isso fosse posto em causa. ... Acredito que daqui sairá no final algo de bom, mesmo se evidentemente essa não foi anossa impressão durante as últimas semanas".





Heikensten afirmou também que "a Academia Sueca tem de poder informar sobre quais medidas concretas estão a ser tomadas e devia pedir ajuda externa para resolver os seus problemas". E precisou que a Academia tem, entre outras coisas, "de reconsiderar a sujeição às regras de confidencialidade e de conflito de interesses".