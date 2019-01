"Noite das Ideias" regressa hoje a Lisboa para "Enfrentar o nosso tempo"

Lusa31 Jan, 2019, 07:39 | Cultura

Lisboa participa pela segunda vez neste evento global, que envolve centenas de cidades, em todo o mundo, depois de, no ano passado, o Maio de 68 ter estado em foco, com debates sobre "A imaginação ao poder".

Este ano, mais de duas dezenas de conferencistas portugueses e estrangeiros foram convidados a participar, provenientes das mais variadas áreas, desde a física e das artes plásticas, à música, bioética, dança, filosofia, ao clima e à sociologia, política, ao teatro e às neurociências.

Daniel Borrillo, Dominique Wolton, António Costa e Silva, Manuel Collares Pereira, André Barata, Miguel Poiares Maduro, André Teodosio, Pascale Braconnot, António Murta, Mélanie Marcel, Paula Duque, Sofia Areal, Ana Pessoa e Romeu Runa serão alguns dos participantes.

O neuropsiquiatra francês Boris Cyrulnik fará a conferência de abertura da edição deste ano, intitulada "Dar sentido ao presente", no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, de acordo com aquela entidade.

Nascido em 1937, em Bordéus, Boris Cyrulnik é professor universitário, psiquiatra, psicanalista, investigador em neurologia e estudioso na área do comportamento humano, tendo vulgarizado o conceito de resiliência.

Hoje, as exposições "Pose e Variações. Escultura em Paris no Tempo de Rodin", e "Tudo o que tenho no saco. Eça e Os Maias", estão abertas até às 00h00, com entrada livre.

A "Noite das Ideias" é uma iniciativa do Instituto Francês realizada através da embaixada de França em Portugal, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian.

O evento, de entrada livre, irá desenrolar-se entre as 19h00 e a meia-noite nas instalações da fundação, que disponibilizará quatro auditórios, estando prevista também a realização de espetáculos.

A iniciativa foi lançada em 2016 e tem envolvido cerca de meia centena de países, onde as cidades participantes criam a sua própria programação em torno de um tema, procurando convidar intelectuais, cientistas, e artistas a participar na discussão sobre os principais problemas da atualidade.