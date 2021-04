"Nomadland - Sobreviver na América" foi o grande vencedor da noite dos BAFTA

O filme Nomadland torna-se assim num dos grandes favoritos aos Óscares, ao arrebatar as principais estatuetas nos BAFTA.



Nomadland - Sobreviver na América, é um filme que deve estrear em Portugal, na semana de 19 de abril. Precisamente a altura, na qual os cinemas vão reabrir no país, de acordo com o plano de desconfinamento definido pelo Governo.