Nomeações para os Óscares conhecidas hoje

Produzida pela lisboeta Take it Easy e protagonizada pela atriz Gaya de Medeiros e pelo ator Ivo Canelas, a "curta" venceu o prémio de melhor filme do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand (França), em fevereiro do ano passado.Outro filme com participação portuguesa que chegou a uma das 10 "shortlists" é “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, que inclui o fado de Carminho “O Quarto”. O filme tem uma boa porção da ação em Lisboa e foi incluído na "shortlist" de Melhor Banda Sonora, além de Melhores Efeitos Visuais e Melhor Caracterização.A 96.ª cerimónia dos Óscares tem lugar em Los Angeles no dia 10 de março.