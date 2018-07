Nomeados para prémio literário Booker incluem novela gráfica pela primeira vez

Lusa24 Jul, 2018, 10:55 | Cultura

Em comunicado, a organização referiu que entre os 13 nomeados está "Sabrina", do cartoonista norte-americano Nick Drnaso, que marca a estreia das novelas gráficas nas listas de candidatos a um dos principais prémios literários da língua inglesa, ao fim de 50 anos de história.

O júri selecionou 13 nomeados de um total de 171 obras, de onde se destaca o nome de Michael Ondaatje, com o seu mais recente "Warlight", dias depois de o autor ter sido distinguido com o prémio Booker "dourado", atribuído ao melhor premiado de todas as edições do galardão.

De uma lista com seis autores do Reino Unido, três dos Estados Unidos e dois da Irlanda e do Canadá, constam ainda a canadiana Esi Edugyan, com "Washington Black", o irlandês Donal Ryan, com "From A Low and Quiet Sea", o norte-americano Richard Powers, com "The Overstory", e a também norte-americana Rachel Kushner, com "The Mars Room".

A lista dos nomeados é completada com "Snap", de Belinda Bauer, "Milkman", de Anna Burns, "In Our Mad And Furious City", de Guy Gunaratne, "Everything Under", de Daisy Johnson, "The Water Cure", de Sophie Mackintosh, "The Long Take", de Robin Robertson, e "Normal People", de Sally Rooney.

Quatro dos livros são primeiras obras e quatro autores nomeados têm menos de 30 anos, realça a organização do prémio, havendo um autor já vencedor do Booker (Ondaatje, que o ganhou em 1992 com "O Doente Inglês") e três anteriores nomeados entre os candidatos deste ano.

O júri é composto pelo filósofo Kwame Anthony Appiah, pela escritora Val McDermid, pelo crítico Leo Robson, pela escritora Jacqueline Rose e pela artista Leanne Shapton.

"Todos estes livros - que abordam a escravatura, ecologia, desaparecidos, violência urbana, amor jovem, prisões, trauma e raça -- retratam algo sobre um mundo na berlinda. Entre as suas muitas qualidades está uma vontade de correr riscos com a forma", afirmou o presidente do júri, Kwame Anthony Appiah.

Os seis finalistas do prémio Man Booker deste ano vão ser anunciados no dia 20 de setembro e o vencedor atribuído no dia 16 de outubro, em Londres.