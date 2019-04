North Music Festival regressa à Alfândega do Porto com um cartaz "mais arrojado"

Lusa04 Abr, 2019, 18:33 | Cultura

"Nenhum festival em Portugal tem um edifício centenário por cima e dá as condições que nós vamos dar, tudo isto, ao lado de um cenário que dispensa apresentações (...). Nós este ano fomos arrojados e temos o melhor cartaz, é a minha opinião, que é também partilhada pela crítica", disse o diretor do North Music Festival, Jorge Veloso, à margem da apresentação do cartaz do festival, que decorreu hoje no Salão Nobre da Alfândega do Porto.

Em declarações à Lusa, Jorge Veloso explicou que esta 3.ª edição do festival vai manter a "aposta" no estilo "`old school`" dos britânicos Bush, que passam pelo palco principal no dia 24 de maio, "em bandas emergentes" como os portugueses Glockenwise e Capitão Fausto, que atuam no dia 25, mas também em "bandas consolidadas" como Expensive Soul, que no dia 24 vão dar um concerto "especial" de comemoração do 20.º aniversário, e a banda escocesa de "culto" Franz Ferdinand, que atua no dia 25.

"Nos queremos ser um festival `mainstream`, um festival familiar em que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, vem ver a sua banda favorita, mas também vem por outras experiências", frisou.

No primeiro dia do festival, os britânicos Bush abrem o palco principal do North Music Festival, seguindo-se o cineasta sérvio Emir Kusturica acompanhado pela sua The No Smoking Orchestra e o concerto "especial" de 20 anos dos Expensive Soul.

Já no palco interior, Dj Kitten, Skills & The Bunny Crew, Murmur e Djs Rich & Mendes vão animar o `after party` que sucede ao encerramento do palco principal e que "levam a música além-horas".

Além de muita música, a edição deste ano conta ainda com "várias novidades" como passeios de barco pelo rio Douro, `jam sessions` no espaço `Lounge` do recinto, `wine gardens` com provas de vinho, barbeiros, estúdios de tatuagens, o projeto Maluco Beleza de Rui Unas, que vai estar em direto do festival a entrevistar os artistas, e Beatriz Gosta como anfitriã.

Por sua vez, no segundo dia do evento, ao palco principal sobe a banda escocesa Franz Ferdinand, Bastille, com os seus "recentes hits", e os portugueses Capitão Fausto e Glockenwise, continuando a música no palco interior, a cargo do Moullinex Dj Set, Cave Story e Stone Dead.

Os bilhetes para o North Music Festival ainda estão disponíveis, tendo o bilhete diário um preço de 35 euros e o passe para os dois dias de 59 euros.

"Este é um festival essencialmente urbano, queremos convencer as pessoas pela comodidade, cartaz, preço do bilhete e mais valias que tem. Não é só um festival, é uma experiência", concluiu Jorge Veloso.