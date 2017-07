Notícias de danos no Convento de Cristo "carecem de rigor"

Lusa 03 Jul, 2017, 17:39 | Cultura

Quanto a alegadas irregularidades no funcionamento da bilheteira do Convento de Cristo, haverá uma auditoria terá lugar a três monumentos, com conclusão prevista para 31 de outubro próximo.

Em comunicado hoje divulgado, a DGPC, que cita conclusões do inquérito, afirma que a "reportagem televisiva exibida no passado dia 02 de junho, sobre a alegada `destruição parcial` do Convento de Cristo, em Tomar, devido às filmagens de `O Homem que Matou D. Quixote`, constata que as situações descritas no referido programa `carecem de rigor e revelam desconhecimento científico`, levando ao empolamento e à adulteração de factos".

"`Não foi ateada uma fogueira com cerca de 20 metros de altura` e `as paredes supostamente enegrecidas pelo fumo são o resultado da presença de agentes biológicos sobre as pedras calcárias`, que já tinham sido identificados `há uma década pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil`", conclui o inquérito, hoje foi entregue à Assembleia da República, e que a DGPC abriu "a 05 de junho e concluiu no passado dia 26".

No comunicado lê-se ainda que "`o valor de 2.900 euros apresentado pela empresa de restauro` CaC03, que avaliou os danos após as filmagens, é também uma prova de que os estragos constatados e assumidos pela produtora Ukbar Filmes `não são significativos`: quebra de quatro fragmentos pétreos e de seis telhas".

No mesmo texto a DGPC afirma que, sobre as alegadas irregularidades no funcionamento da bilheteira do Convento de Cristo, "a Unidade de Auditoria Interna da DGPC vai realizar uma auditoria à gestão da receita própria dos três monumentos Património da Humanidade localizados na região centro do país (Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha), com conclusão prevista para 31 de outubro próximo".