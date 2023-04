Notre-Dame estará reconstruída em 2024, promete Macron

"Cinco anos para reviver Notre-Dame. É titânico. Estamos a trabalhar nisso. Artesãos, restauradores, trabalhadores e colegas, todas as equipas no local garantiram novamente esta amanhã: estaremos lá em 2024.", escreveu o presidente Macron no seu perfil da rede social Twitter.

Macron acrescentou que a catedral vai renascer e que está a pensar sobre a criação de um museu dedicado a Notre-Dame pela importância que tem no "destino nacional".

De acordo com o último relatório oficial sobre as obras as tarefas de limpeza e reconstrução foram iniciadas depois da conclusão da fase inicial de estabilização.

A comitiva que acompanhava o presidente conseguiu observar o transepto restaurado e a conclusão da estrutura que vai suportar a nova agulha da catedral que será instalada no final do mês de abril.

A emblemática "flecha" de Notre-Dame, com 96 metros, que se perdeu durante o incêndio de 15 de abril de 2019, começará a ser reconstruída ainda durante o presente mês.