Nova moda portuguesa volta a apresentar coleções na Semana de Moda de Roma

Lusa27 Jun, 2018, 09:55 | Cultura

O espaço Cinecittá, na capital italiana, recebe assim a quarta participação do projeto de moda da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, no calendário da Altaroma, e a terceira paragem do roteiro internacional do Portugal Fashion, depois da presença, este ano, nas semanas de moda de Paris e Milão.

Os jovens criadores Daniela Pereira, Joana Braga, Mara Flora, Maria Meira e Nycole vão dar a conhecer as respetivas propostas ao público internacional e especializado, no âmbito do 'Fashion Hub' do Altaroma, considerado uma das principais plataformas de internacionalização de 'designers' de moda emergentes.

Segundo um comunicado da ANJE enviado à agência Lusa, esta quarta participação no calendário oficial da Altaroma decorre de uma aposta focada "numa estratégia de apoio integrado aos jovens do Bloom", a plataforma do Portugal Fashion dedicada aos novos criadores nacionais.

Os cinco jovens 'designers' vão poder apresentar as propostas para a próxima estação Primavera/Verão a par de jovens criadores italianos que se destacaram pelo vanguardismo das suas coleções, através da promoção do concurso "Who Is On Next?", da Altaroma, para além de novos criadores que estão "já a trilhar um percurso promissor noutros países europeus", perante o olhar atento de especialistas da entidade parceira Vogue Italia.

Entre os cinco criadores nacionais, apenas Nycole será repetente na 'passerelle' da Altaroma. Tanto Daniela Pereira como Joana Braga estreiam-se na quinta-feira na Cinecittá, assim como Maria Meira e Mara Flora, que, em março deste ano, se sagraram vencedoras do Concurso Bloom Portugal Fashion.

Daniela Pereira, formada na Escola de Moda do Porto em Design de Moda, apresenta a coleção inspirada na bailarina e coreógrafa alemã Pina Bausch, no que descreve como uma "contradição ao género" traduzida num jogo de tecidos fluidos com tecidos mais rijos, com que pretende refletir as ideias da coreógrafa.

Formada em Design de Moda na ESAD de Matosinhos, Joana Braga inspira-se, por sua vez, no filme de 1967 "La Collectionneuse", de Éric Rohmer, com "peças 'over-sized', relaxadas e fluidas", que se sobrepõem a "malhas justas, inspiradas nos fatos de banhos dos anos 60".

Para Mara Flora, a inspiração passa sobretudo pelo "universo cultural de Hong Kong dos anos 90", expresso no filme de 1996 "The Pillow Book", dirigido por Peter Greenaway, que, para a licenciada em Design de Moda pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, se reflete em "caligrafia tradicional" aliada a "néones capitalistas".

Já Maria Meira deverá apresentar uma coleção minimalista inspirada na obra de Shai Langen, artista radicado em Amesterdão, que levou a também licenciada pela Escola Superior de Arte e Design a criar uma coleção repleta de "tecidos transparentes que sugerem intimidade e expõem a pele".

A repetente nas lides da Altaroma, Nycole, uma marca de 'menswear' baseada no Porto, regressa também aos anos 1970, com uma coleção que oscila entre uniformes de 'baseball' da época e o psicadelismo da banda de 'rock' Led Zeppelin.

A semana de moda Altaroma decorre de 28 de Junho a 1 de Julho.