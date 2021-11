Novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática em Xabregas

O CNANS estava instalado de forma provisória no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa e ocupa agora o armazém de uma antiga fabrica de tabaco em Xabregas. Foi convertido em laboratório e espaço de acomodação de milhares de peças de arqueologia náutica e subaquática.



Aposta-se numa política em que as peças dão entrada, são tratadas e depois devolvidas às regiões de onde são originárias. Por exemplo, as pirogas encontradas na margem esquerda do rio Lima, no Minho e que estão lá a ser recuperadas, podem vir a fazer parte do espólio de um museu em Viana do Castelo, que está a preparar-se para as receber. Lagos é outra autarquia que deverá receber peças.



A Antena1 foi conhecer este novo espaço e ver o que está a ser feito com estes "tesouros" encontrados na nossa costa.