Novas tendências da música enchem cartaz do Mucho Flow, em Guimarães

Lusa03 Out, 2018, 13:05 | Cultura

Dedicado ao experimentalismo e às novas sonoridades, o evento apresenta, no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura (CAAA), uma programação eclética que arranca pelas 16:00, com um concerto de entrada gratuita dos lisboetas Huggs, e só termina bem para lá das 03:00 do dia seguinte, com o `set` de DJ Lynce.

O quinteto de `noise rock` Ditz, grupo da cidade britânica de Brighton, vem a Portugal pela primeira vez para apresentar o álbum "Seeking Arrangement", pelas 18:00, seguido de outra estreia em solo nacional, da irlandesa Hilary Woods, uma `viagem` minimalista entre a acústica e a eletrónica.

O britânico Gaika volta a Portugal para mostrar "Basic Volume", primeiro longa duração em que trabalha ritmos caribenhos que o influenciam, em confronto com o `hip hop` e as novas sonoridades `grime` do género, enquanto o supergrupo sueco Fire! explora o `free jazz` e o `rock`.

O trio de Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin esteve na última edição do Serralves em Festa, voltando a passar pelo norte do país para mostrar "The Hands", lançado no início do ano e bem recebido pela crítica.

Nídia, produtora sediada em França, explora a eletrónica, o `kuduro` e outras sonoridades africanas, apresentadas no CAAA pelas 01:30, depois dos catalães Mourn voltarem a Portugal para mostrarem "Sorpresa Familia", o terceiro disco editado já em 2018.

O cartaz fica completo com DJ Lynce, Vaiapraia e as Rainhas do Baile, Black Midi e Sky H1, sendo que os bilhetes para a sexta edição do festival podem ser comprados por dez euros.