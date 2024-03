"Novíssimas Cartas Portuguesas" estreia em Díli para assinalar Dia da Mulher

"Novíssimas Cartas Portuguesas", de Irina Pampim Silva, Cecília Honório e Paula Miranda, foi feito a propósito dos 50 anos da publicação do livro "Novas Cartas Portuguesas", de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, pedra fundamental do movimento feminista português.

O filme é uma "peça cinematográfica que debruça um novo olhar sobre aquela obra através de uma análise dos movimentos feministas do século XXI sob uma perspetiva interseccional, celebrando as mulheres e as suas conquistas", refere uma nota do Centro Cultural Jorge Sampaio.

No filme são reunidos depoimentos inéditos de várias mulheres, nomeadamente da ginecologista Ana Campos, da atriz Sara Barros Leitão e da antiga deputada do PCP Rita Rato, sobre a relevância daquele livro.

"Novas Cartas Portuguesas" foi publicado em 1972, banido e censurado pelo regime, no qual as autoras denunciavam as opressões a que as mulheres eram sujeitas, criticavam a guerra colonial, o Estado Novo e a violência fascista.

A exibição do filme tem o apoio da Escola Portuguesa de Díli.