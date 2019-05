Partilhar o artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa Imprimir o artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa Enviar por email o artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa Aumentar a fonte do artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa Diminuir a fonte do artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa Ouvir o artigo Novo cinema português apresenta-se a programadores e diretores estrangeiros no IndieLisboa

Tópicos:

Basil Cunha Destinu Deluxe, Cabeleira, Cinéma Réel, Culturgest, IndieLisboa, IndieLisboa É, Leonor Noivo, Vaz,