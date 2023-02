Novo espaço cultural mostra antiga fábrica e raro património industrial de Macau

Os portões trancados da antiga fábrica de panchões Iec Long são há muito imagem presente para quem percorre a rua Fernão Mendes Pinto, na vila da Taipa, e sinalizam um episódio da história de Macau muitas vezes esquecido.

Elemento típico da cultura chinesa, o panchão, cartucho de pólvora revestido a papel vermelho e queimado em ocasiões festivas, como no ano novo lunar, alimentou, entre os séculos XIX e XX, uma das indústrias mais robustas de Macau. E a Iec Long, desativada em 1984 e tomada pelo tempo e pelo arvoredo, conserva até hoje a memória mais completa da produção de panchões no território, além de ser um dos escassos exemplares do património industrial local.

"É um vestígio muito completo, uma janela para o passado de uma fase muito importante para a subsistência da população e o desenvolvimento económico da cidade", nota Carla Figueiredo, do departamento do património do Instituto Cultural (IC), que acompanha a Lusa numa visita ao espaço, aberto ao público em finais de dezembro após a conclusão da primeira fase de reabilitação.

Às dez de manhã de quinta-feira, o novo passadiço de teca, que percorre as antigas unidades de produção, como a câmara de fabrico de pavios ou a sala de entalhe de panchões, ao longo de um percurso de mais de 400 metros, está praticamente desocupado. Raízes aéreas de uma figueira-de-bengala avançam sobre velhas estruturas. Uma árvore de cânfora, com mais de 260 anos, é a espécie mais antiga do recinto de 25 mil metros quadrados.

"Algumas das unidades de produção estão rodeadas de paredes francamente espessas, para proteger das antigas funções. São indicativos das unidades mais perigosas", aponta a arquiteta.

O manuseamento de produtos químicos para a preparação dos panchões representava uma ameaça à segurança de quem trabalhava na manufatura e ditou, no início do século XX, a transferência de fábricas da península de Macau para a Taipa, área menos povoada, e, a partir dos anos 1970, o declínio da atividade, com a generalização das restrições ao uso destes foguetes chineses.

Com isso, o papel social do panchão e "a ligação afetiva às próprias cerimónias" também mudou, lembra Carla Figueiredo.

"Fazia parte das próprias festividades para afastar maus espíritos, portanto está muito integrado na filosofia de geomancia e de energias - afastar as más energias com os sons, com os `flashes` dos panchões a rebentar e a poeira que ficava. Tudo isto são rituais simbólicos. Eram talvez mais mitológicos no início e hoje em dia são talvez mais celebratórios", reforça.

Também o `feng shui`, prática que procura o equilíbrio entre o indivíduo e o espaço, "muito importante para qualquer planeamento urbano ou arquitetónico de edifícios chineses", determinou a localização da unidade fabril, com a colina na parte traseira e o rio "que simboliza dinheiro e prosperidade" a correr pela frente.

A Iec Long, estabelecida em 1925 por Tang Bick Tong, empresário de Nanhai, cidade da província chinesa de Guangdong, foi a fábrica de panchões que mais tempo esteve em funcionamento no território, chegando a empregar entre 400 a 500 funcionários, incluindo crianças, que montavam diariamente dois mil discos de panchões.

Porém, este ramo de atividade, exclusivo da comunidade chinesa, estreou-se em Macau quase 60 anos antes, chegando a ser um dos principais empregadores do território. O produto, exportado para as várias comunidades chinesas além-fronteiras, projetou a "imagem de Macau e da China para o mundo".

"Haver uma linha de montagem para produzir algo que era tão crucial para a exportação local é de facto pioneiro em Macau e esta linha de montagem está perfeitamente refletida nas estruturas que ainda existem", diz a arquiteta.

E lembra ainda outra função: "A própria fábrica de panchões tinha uma pequena quinta, com gado, com ovelhas, com galinhas e era quase autossuficiente. Na altura da guerra de resistência contra os japoneses [1937-1945], a quinta da Iec Long foi importante para dar alimentos aos trabalhadores e até para venda nos mercados".

Esse ambiente bucólico, que a intervenção do IC optou por preservar, é um "apelo à calma" e uma oportunidade para "fugir ao ritmo acelerado da vida", num projeto que tem como propósito "diversificar o turismo cultural e descongestionar o centro histórico de Macau, com espaços alternativos de interesse cultural".

Para já, além do passadiço e do mobiliário urbano, o novo espaço integra ainda uma loja de lembranças e a exposição interativa `Eco de panchões`, que evoca a história na génese desta estrutura quase centenária, estando já prevista a organização de programas culturais, como oficinas sobre chá ou pintura ou a atuação de músicos no local. Entre os planos para uma próxima fase, projetam-se intervenções nas antigas unidades de produção, mantendo sempre "a memória da função do espaço".

"Não está com aqueles cuidados clínicos, que seria tudo demasiado limpo e que tiraria a característica do sitio", refere Carla Figueiredo, que realça a opção da equipa de arquitetos em "mostrar a verdade dos materiais".

"Não estamos a fazer nada que não seja irreversível, portanto há aqui um princípio básico no nosso restauro que é o princípio de reversibilidade: é sempre possível tirar o passadiço e podermos pensar noutros usos".