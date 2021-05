Novo espetáculo de Luis Miguel Cintra recupera diálogos de "D. Quixote de La Mancha"

Trata-se de um espetáculo que parte de diálogos de "D. Quixote de La Mancha", obra de de Miguel de Cervantes, na tradução de José Bento, da Relógio d`Água, que "nasce do tempo do confinamento, quando o isolamento nos devolveu uma imagem sem disfarces do nosso quotidiano", revelou o produtor, Levi Martins, em comunicado.

Perante a ameaça da doença e da morte, perante a "evidência de como o essencial da vida (as relações humanas) está camuflado no vazio do dia a dia que a sociedade que herdámos nos permite, não sentimos falta de cultura. Sentimos falta de alegria verdadeira, de generosidade, falta uns dos outros. Ficou bem claro que a cultura não é, como parece, distração ou passatempo, não é riqueza, é a prática do que define um ser humano, o pensamento, o amor", afirma.

"E tivemos saudades, lembrámo-nos doutros tempos, de coisas que tinham formado a nossa personalidade. Lembrámo-nos do Dom Quixote de Cervantes, um dos grandes textos da Cultura Ocidental que todos julgam que faz parte da cultura geral básica de todo o mundo civilizado, aquela parelha que até tem estátua na Praça de Espanha de Madrid e que é emblema para o povo espanhol: Dom Quixote e Sancho Pança", considera o diretor de produção do espetáculo.

No entanto, não é nesse "molhado que chove (e chora)" que o espetáculo surgiu, mas da transformação dos "diálogos de dois dos mais famosos episódios desse maravilhoso livro", num pequeno teatro íntimo, onde, além dos dois anti-heróis "maravilhosamente expostos na sua solidão", aparecem também os atores de uma companhia ambulante e um "pseudo-diabo", um negociante que mostra um retábulo de marionetas "que faz explodir a generosidade antiga do cavaleiro andante".

"É um Pequeno Teatro ad usum delphini, um pequeno formato que fala do único assunto de todo o teatro: o ser humano", explica, especificando que recupera "uma estalajadeira cheia de saúde e o prazer de formas já inventadas, como os caretos, o romanceiro tradicional ou os teatros de bonecos", de que ainda se conhece como "nobre exemplo" os de Santo Aleixo.

Fazendo conviver uma sanfona com um jovem baterista, o espetáculo dá ainda a ouvir algumas frases como "a maior loucura que um homem pode fazer nesta vida é deixar-se morrer sem mais nem menos, sem ninguém o matar, nem outras mãos que o acabem a não ser as da melancolia", um conselho de Sancho ao seu velho amigo Quixote.

O espetáculo, que vai estar em cena até 08 de julho, é uma coprodução da Companhia Mascarenhas-Martins com o Museu da Marioneta/EGEAC-Cultura em Lisboa, e conta no elenco com Duarte Guimarães, Ivo Alexandre, João Reixa, Sofia Marques, Vicente Moreira e os músicos Diogo Sousa e Hugo Osga.

O ator e encenador Luís Miguel Cintra foi distinguido no dia 18 de maio, juntamente com Jorge Silva Melo, com um doutoramento `honoris causa` pela Universidade de Lisboa, uma distinção que reconheceu ser também para quem cria e estuda o teatro em Portugal.

O reconhecimento foi-lhes atribuído sob proposta da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo estudaram nos anos 1960 e iniciaram o percurso no teatro.

No discurso de agradecimento, Luís Miguel Cintra, que cofundou o Teatro da Cornucópia com Jorge Silva Melo, estendeu o reconhecimento a quem faz teatro em Portugal e a quem se dedica à Cultura: "A Cultura é a maneira de as pessoas viverem, é aquilo que pensam. É de todos os cidadãos, não só dos que têm dinheiro para comprar cultura. A Cultura não é uma coisa que se compre, é uma coisa que se vive".

O encenador sublinhou: "As pessoas pensam que quando são atribuídos subsídios ao teatro, são para os artistas terem que comer e porque merecem um prémio pelo seu mérito. São subsídios à população, permitem que certos espetáculos existam e que sejam possíveis de ser vistos por pessoas a quem eles são úteis".