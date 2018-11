Novo festival de literatura lusófona em Nova Iorque arrancou com livro português

Lusa17 Nov, 2018, 09:22 | Cultura

Entrevistada pelo editor Erick Becker, co-organizador do festival que continua hoje com a presença de vários autores brasileiros e norte-americanos, Isabel Lucas foi a primeira convidada a falar do seu livro, intitulado "Viagem Ao Sonho Americano" e publicado em Portugal em 2017.

A autora falou ao público presente na livraria Book Culture sobre o périplo por 27 Estados norte-americanos em ano de eleições presidenciais, 2016, para entender a nação que viria a escolher Donald Trump como Presidente.

Isabel Lucas, que partiu em fevereiro de 2016 apenas com a ideia de lançar artigos mensais no jornal Público, inspirados em obras literárias históricas sobre os Estados Unidos, disse que veio a construir "um puzzle das coisas mais importantes" da sociedade norte-americana, como "raça, dinheiro, sucesso, identidade, religião, fronteiras".

As pessoas que encontrou pela viagem tornaram-se personagens no livro, ajudando a contar histórias da atualidade do país com a terceira maior população do mundo, mais de 329 milhões de habitantes segundo o Departamento de Censos dos Estados Unidos.

Para a autora, o grande desafio para juntar todos os artigos num livro foram as traduções que teve de fazer para os leitores portugueses -- tradução não só da língua, mas também dos hábitos e da cultura dos norte-americanos, aspetos que denominou de "americanidade" na apresentação.

Isabel Lucas fez ainda a comparação da eleição de Donald Trump em 2016 com a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil em 28 de outubro deste ano: os cidadãos de ambos os países basearam-se em argumentos de "rutura do sistema", já que os novos presidentes, com pouco historial político, "não pertenciam ao sistema" dos quais os eleitores já se cansaram, salientou.

The Pessoa Festival tem vários eventos programados em localizações diferentes em Nova Iorque. No segundo dia vai dar a conhecer ao público outros autores de língua portuguesa, em grande parte provenientes do Brasil.

O objetivo do festival criado pelos editores Erick Becker e Mirna Queiroz pretende ser um evento anual como plataforma de ligação entre literatura de língua portuguesa e literatura norte-americana.