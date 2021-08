Novo festival de música SoundFlower Fest em setembro em Valada no Cartaxo

"A música está de volta a Valada. A 1.ª edição do SoundFlower Fest chega à região do Cartaxo nos dias 11 e 12 de setembro, e com primeiras confirmações de peso. Um misto entre alguns nomes consagrados da música nacional e internacional e alguns dos mais entusiasmantes artistas da nova geração", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

A lista de primeiras confirmações inclui - além dos Capitão Fausto, Cláudia Pascoal, D`Alva e Hercules and Love Affair -- Filipe Karlsson, Luís Trigacheiro e Sean Riley and The Slowriders.

Esta não é a primeira vez que aquela freguesia do concelho do Cartaxo acolhe um festival de música. Foi ali que decorreu, entre 2014 e 2016, o Reverence Valada.

De acordo com a organização, o SoundFlower Fest "será um festival que terá como base a sustentabilidade ambiental, a música independente e a experiência de liberdade e igualdade".

O festival "tem excelentes acessos de comboio ou de carro com parque de estacionamento adjacente ao recinto e `shuttles` disponibilizados pela organização entre a estação ferroviária e o festival". Além disso, haverá uma zona de campismo "com muita sombra e todas as condições para uma estadia de qualidade".

"O Tejo que vive colado ao recinto será palco de actividades náuticas, promovidas por parceiros do Festival numa envolvência local, recheada de simpatia e habituada aos festivaleiros", lê-se no comunicado.

A organização garante que, "pelas circunstâncias especiais que vive o país e o mundo", o SoundFlower Fest "vai obviamente reger-se dentro de todas as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, para que tudo corra bem e a saúde pública e a cultura possam ser asseguradas".

Por isso, a entrada no SoundFlower Fest "é feita mediante apresentação de certificado digital, obtido através de vacinação completa, recuperação completa ou teste negativo".

Além disso, "os lugares serão atribuídos por ordem de chegada, com o apoio de assistentes de recinto", a zona de restauração "terá mesas com o devido distanciamento e em circuito de movimentação devidamente assinalado" e "existirá uma zona de segurança e isolamento".

Os bilhetes para o festival (30 euros para um dia e 50 euros passe de dois dias) estarão à venda a partir de sexta-feira, 06 de agosto, nas plataformas www.seetickets.com e www.bol.pt e nos locais habituais.

A 1.ª edição do SoundFlower Fest chegou a ser anunciada para o ano passado, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.