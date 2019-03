Novo filme de animação de Regina Pessoa estreia-se no festival Monstra

Lusa15 Mar, 2019, 17:46 | Cultura

A história de "O tio Tomás e a contabilidade dos dias" remete para "as memórias afetivas e visuais" da infância da própria realizadora e pretende homenagear um tio, "um homem humilde e um pouco excêntrico que teve uma vida simples e anónima", lê-se na nota de intenções.

"Este é o meu testemunho como a vida de uma pessoa não tem que ser extraordinária para se ser excecional na vida de alguém", refere a realizadora no texto que apresenta o filme, agora adicionado à programação oficial do Monstra.

Regina Pessoa estreará esta curta-metragem numa edição do Monstra que lhe dedicará uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, pelos 25 anos de trabalho conjunto com o produtor e realizador Abi Feijó.

"O tio Tomás e a contabilidade dos dias", que aborda a idade adulta, sucede a três filmes com os quais a realizadora se debruçou sobre infância: "Noite" (1999), "História trágica com final feliz" (2005) e "Kali, o pequeno vampiro" (2012).

A narrativa apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada. Num registo a preto e branco, em gravura animada, habitual no trabalho de Regina Pessoa, há apenas uma nota de cor, vermelha, a pontuar algumas cenas do filme.

A curta-metragem tem coprodução internacional com França e Canadá.

Nascida em Coimbra, em 1969, Regina Pessoa é uma das mais premiadas realizadoras de sempre do cinema de animação, português. "História trágica com final feliz" e "Kali, o pequeno vampiro" somam mais de 80 distinções.

Em 2018 tornou-se membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

A ligação de Regina Pessoa ao cinema, juntamente com Abi Feijó, estende-se num espaço museológico, a Casa Museu da Imagem Animada, em Lousada, perto do Porto.

Embora a abertura oficial do Monstra aconteça só no dia 21, haverá uma pré-abertura na véspera com a antestreia da longa de animação Cai na Real, Corgi", com a presença do realizador Ben Stassen.

O festival Monstra, com dezenas de filmes de animação para adultos e crianças, com o Canadá como país convidado e várias secções competitivas, terminará no dia 31.