Novo filme de Bruno Gascon centra-se na "força de uma mãe em busca do seu filho"

Lusa13 Ago, 2019, 16:15 | Cultura

O filme, protagonizado por Ana Moreira e com nomes como Vítor Norte, Lúcia Moniz, Sara Sampaio, José Raposo, Ana Bustorff e Sara Norte, no elenco, vai começar a ser filmado em setembro, em Viana do Castelo, com passagem por Espanha. A estreia terá lugar em 2020.

De acordo com informações da produtora, "Sombra" "trata-se de uma ficção baseada em factos verídicos e centrada na história de amor, coragem e força de uma mãe em busca do seu filho".

"O argumento foi escrito com base nas conversas que o Bruno Gascon teve com vários familiares de crianças portuguesas desaparecidas e em particular com uma mãe cuja história o influenciou profundamente. O contacto com as famílias foi possível graças à parceria que estabelecemos com a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas com quem estamos a trabalhar desde o início", acrescentou Joana Domingues, responsável da Caracol Protagonista.

O processo de recolha de testemunhos "começou há bastante tempo, pois o Bruno já tinha começado a investigar o tema ainda durante a escrita do filme `Carga`".

"O tempo que o Bruno dedicou a esta investigação foi essencial para a escrita do argumento levando a que se tenham criado relações de amizade entre ele e as pessoas que aceitaram contar-lhe as suas histórias e que apoiam este filme e a visão do realizador", realçou Domingues.

Os direitos de distribuição do filme foram adquiridos pela NOS, enquanto a RTP comprou os direitos televisivos.

Gascon estreou-se nas longas-metragens com "Carga", o quinto filme português mais visto em 2018, tendo sido vendido para mais de 20 países desde os Estados Unidos da América à China, Japão, Polónia e América Latina, segundo Joana Domingues.