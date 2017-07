Novo livro da poetisa Maria Teresa Horta, "Poesis", é apresentado hoje em Lisboa

Lusa 18 Jul, 2017, 07:49 | Cultura

"Poesis" é o título do novo livro de poesia de Maria Teresa Horta, que se estreou literariamente em 1960, e a conversa entre a poetisa e o jornalista está agendada para as 18:30, na Livraria Leya na Buchholz, na rua Duque de Palmela, em Lisboa.

Segundo comunicado das Publicações D. Quixote, que chancelam a obra, esta é "uma reflexão sobre a poesia e, também, um retrato poético sobre a vida da própria autora enquanto poetisa, com vários poemas alusivos ao seu percurso pessoal, abordando as dificuldades e as perseguições de que foi alvo enquanto mulher e autora de poesia erótica".

Maria Teresa Horta, de 80 anos, fez parte do grupo literário denominado "Poesia 61" e estreou-se com "Espelho Inicial" (1960).

Na área da poesia tem publicados 22 títulos, além de antologias, como "Poesia Reunida 1960-2006", em 2009.

Em 2012 publicou "As Palavras do Corpo (Antologia de Poesia Erótica)" e "Poemas para Leonor", este último inspirado na poetisa Leonor de Almeida Lorena e Lencastre, marquesa de Alorna, uma antepassada sua, do lado materno, e sobre quem escreveu o romance "As Luzes de Leonor", que lhe valeu o Prémio D. Diniz.

A livraria Leya na Buchholz foi a escolhida, este ano, como Livraria Preferida, numa eleição `online`, promovida pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), no âmbito do programa "Ler em Todo o Lado".