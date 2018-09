Partilhar o artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais Imprimir o artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais Enviar por email o artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais Aumentar a fonte do artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais Diminuir a fonte do artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais Ouvir o artigo Novo livro de Luís Quintais põe em confronto antigos poemas com os atuais

Tópicos:

Canto, Pascoaes APE C M, Poesia Ramos,