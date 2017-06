Novo livro de Mega Ferreira relata uma "viagem intelectual e afetiva" a Itália

Lusa 14 Jun, 2017, 14:35 | Cultura

Mega Ferreira, autor de, entre outros, "Roma -- Exercícios e reconhecimento" (2011), refere-se a este novo título como o relato de uma "viagem intelectual e afetiva", que "representa a súmula de muitas viagens a Itália, ao longo de quatro décadas de apaixonada convivência com os lugares e as gentes, mas sobretudo com a cultura italiana".

Na obra, o autor afirma que, de "todas as viagens na Península Itálica, que deram origem a testemunhos literários, nenhuma se tornou tão célebre como a `Viagem a Itália` (`Italienische Reise`) empreendida por Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832), entre 1786 e 1788".

"A viagem a Itália de Goethe é muito mais uma viagem em busca de si mesmo do que uma observação sistemática do que era a Itália em finais do século XVIII", argumenta Mega Ferreira, salientando de imediato, que a sua viagem "é de natureza e génese diferente".

"Itália -- Práticas de viagem", escreve o autor, "representa a súmula de muitas viagens a Itália, ao longo de quatro décadas de apaixonada convivência com os lugares e as gentes, mas, sobretudo, com a cultura italiana, à qual não se pode deixar de reconhecer um papel determinante na construção de uma identidade europeia, essencialmente centrada na luminosidade expansiva e sensual do sul, em alternativa à sombria meditação de indução luterana do norte da Europa".

"É viagem intelectual e afetiva, acima de tudo, embora não dispense a observação presencial de lugares e hábitos, que fazem parte da nossa experiência de um país tanto como os testemunhos visíveis da sua inscrição na História", afirma Mega Ferreira.

Atualmente à frente da Associação Música, Educação e Cultura (AMEC/Metropolitana), Mega Ferreira, de 68 anos, foi jornalista, designadamente no Jornal Novo, Expresso, O Jornal, na RTP, e no JL -- Jornal de Letras, Artes e Ideias. Fundou as revistas Ler e Oceanos.

Mega Ferreira foi comissário executivo da Exposição Mundial de Lisboa, em 1998, e, posteriormente, presidente da Parque Expo, que incluía, entre outras valências, o Oceanário de Lisboa e o Pavilhão Multiusos.

De 2006 a 2012, presidiu à Fundação Centro Cultural de Belém, passando depois a diretor executivo da AMEC/Metropolitana.

A Sextante, chancela do grupo Porto Editora, está a celebrar dez anos de existência, tendo publicado 120 autores e mais de 230 livros, segundo dados facultados pela empresa à agência Lusa.

"Uma década vivida com muito orgulho. E orgulhamo-nos porque os leitores nos fizeram chegar inúmeras vezes o seu agradecimento pelo livro Sextante que tinham lido. E porque a crítica literária e os jornalistas da cultura nos fizeram também regularmente dádiva dos seus elogios", disse, à agência Lusa, João Rodrigues, editor e fundador, da chancela.

O responsável destacou a edição de obras de "duas dezenas de escritores de Língua Portuguesa que mereceram regularmente o reconhecimento dos júris dos prémios PEN, Fernando Namora, Inês de Castro, Sociedade Portuguesa de Autores, Associação Portuguesa de Escritores, do encontro Correntes d`Escritas, na Póvoa de Varzim, e vários outros".

A Sextante, "com a maior coerência de que foi capaz", editou "obras fundamentais de Rubem Fonseca, Alexandr Soljénitsin, Don DeLillo, Joyce Carol Oates, Jacques Prévert, Eduardo Mendoza, Romain Gary, Edward St`Aubyn, Edmund de Waal, Tomas Tranströmer, Truman Capote, John Barth, John Cheever, Olivier Rolin, Laurent Gaudé, Philippe Claudel, Georges Pérec e Etgar Keret, entre outros", sublinhou o editor.

"O caminho da Sextante, no seio do Grupo Porto Editora, a partir de 2010, tornou-a num catálogo com muito mais capacidade de fazer bem o seu trabalho de programação e de comunicação com os livreiros e com os leitores. É, evidentemente, um caminho sem fim, onde aprendemos todos os dias que se pode sempre fazer mais e melhor", rematou.