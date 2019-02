Novo museu da Bauhaus de Dessau quer influenciar a vida da cidade

Lusa08 Fev, 2019, 10:29 | Cultura

Os trabalhos decorrem sem pressas na chamada zona antiga da cidade. O espaço ocupado pelo novo museu fica num jardim, onde antes da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial existiam edifícios históricos, como o teatro da cidade.

Agora o grande edifício envidraçado, mas com linhas simples, chama a atenção dos que por ali passam. A proposta, sublinha o arquiteto responsável pelo projeto, Roberto Gonzalez, é precisamente erguer uma obra descomplicada, "que tenha um espaço completamente aberto à cidade e ao jardim, no rés-do-chão, onde está pensada uma zona para eventos, exposições temporais, café, a loja, e até os gabinetes, mas sempre aberto ao exterior, através de uma fachada de vidro. O objetivo é que a vida interior do edifício se reflita no exterior."

"Por outro lado, uma parte do edifício ficará em betão, totalmente negro, protegido do clima, da entrada de luz, onde se vai exibir a exposição permanente com o arquivo das obras da Bauhaus", descreve o arquiteto do atelier de Barcelona `addenda architects`, onde trabalham cinco sócios.

Os cinco profissionais, que estudaram juntos, mas que trabalhavam separados, acabaram por decidir concorrer ao projeto "quase por acaso", já que nenhum tem uma especial ligação com a Bauhaus.

"Uma das vezes que nos juntámos para pôr a conversa em dia, decidimos participar juntos num concurso. Nessa altura estava aberto o do museu da Bauhaus para Dessau. Correu bem, passámos à segunda fase. Os outros dois sócios deixaram o sítio onde trabalhavam e montámos um atelier os cinco", conta Roberto Gonzalez, em declarações à Lusa.

A publicação do concurso foi em março de 2015 e os resultados foram divulgados em setembro.

"Ficámos loucos, foi um momento muito especial. Eu era a pessoa de contacto e nesse dia, quando me ligaram, à noite, eu estava sozinho em casa. Nem conseguia acreditar, demorei muito a assimilar a notícia, senti uma alegria imensa", descreve.

O atelier de Barcelona partilhou o primeiro lugar com outro escritório de Nova Iorque, foi preciso convencer o cliente e ambos tiveram de apresentar a equipa, mostrar a viabilidade e os prazos do projeto.

"A minha mulher é alemã e eu, naquela altura, em 2015, tinha um nível básico do idioma. Quando saiu o resultado do concurso, a minha mulher estava grávida e não tinha tanta disponibilidade para fazer viagens para a Alemanha. Então tive de ser eu a encarregar-me do assunto. Isto porque o concurso era internacional e em inglês, mas depois de começar o contrato, tudo passou a ser em alemão", explica Roberto Gonzalez.

Teve de aprender o idioma, ao mesmo tempo que levava a cabo o projeto e tinha um segundo filho, "tudo muito intenso", descreve entre risos.

Foi a primeira vez que concorreu fora de Espanha a um projeto "tão grande e importante". Como requisitos do concurso, tiveram de responder a várias perguntas feitas pela Fundação Bauhaus.

"Tínhamos de explicar o que era para nós a Bauhaus. Além de dizermos que gostávamos de artistas que passaram por lá, o que nos parecia mais especial e mais atual era o espírito da escola, que era multidisciplinar, que tinha todo o tipo de artistas, que faziam várias atividades na cidade, era como uma maneira de entender que desde uma escola se conseguia influenciar a vida de toda uma cidade. Essa parte ainda está viva. Queríamos fazer um edifício que pudesse representar esse valor e que pudesse ter essa capacidade de ser um centro de atividade", descreve o arquiteto de Barcelona.

A obra total do novo Museu da Bauhaus de Dessau, que incluiu trabalhos prévios e a primeira exposição, entre outros, superou os 25 milhões de euros. A construção do museu está estimada em 16 milhões de euros.

A abertura está prevista para o próximo dia 08 de setembro, do ano em que se celebra o centenário do nascimento da escola Bauhaus.