Novo Nobel da Literatura elege quatro finalistas

RTP30 Ago, 2018, 19:11 | Cultura

O prémio da Nova Academia surgiu pela iniciativa da jornalista Alexandra Pascalidou, que decidiu criá-lo depois de a Academia Sueca ter anunciado que não entregaria o Prémio Nobel da Literatura este ano.



“A Nova Academia foi fundada para garantir que será entregue um prémio internacional literário em 2018, mas também para relembrar que a literatura deve estar associada à democracia, à transparência, empatia e respeito”, pode ler-se no site da Academia.



Este Nobel alternativo segue o mesmo calendário do prémio original, tal como explica o jornal britânico The Guardian. No entanto, em vez de o vencedor ser escolhido de forma secreta por um pequeno painel, a Nova Academia pede aos bibliotecários suecos e aos leitores para participarem na votação.



Um grupo de bibliotecários sugeriu 47 escritores para o prémio. Essa lista foi disponibilizada à população para que, por sua vez, votassem no seu escritor favorito.

Vencedor anunciado a 12 de outubro

Mais de 30 mil pessoas participaram na votação. No final, os dois homens e duas mulheres mais votadas chegaram à lista dos finalistas - Haruki Murakami, Neil Gaiman, Kim Thúy e Maryse Condé.



Os júris da Nova Academia vão selecionar um vencedor de entre os finalistas. O vencedor será anunciado a 12 de outubro e galardoado numa cerimónia formal a 9 de Dezembro, segundo informações presentes no site da Academia. Esta será extinta assim que o prémio for entregue.



Na apresentação dos quatro escritores, a Nova Academia refere-se a Murakami, que atualmente reside em Tóquio, como “um dos autores e tradutores mais celebrados”, cuja escrita “funde a cultura pop com um forte realismo mágico”. A sua obra selecionada para o concurso inclui Norwegian Wood, The Wind-Up Bird Chronicle (Crónica do Pássaro de Corda), Kafka on the Shore (Kafka à Beira-Mar) e IQ84.



Já a obra do inglês Neil Gaiman tanto abrange novelas gráficas como histórias para crianças. Para o concurso foram destacados The Sandman: Book of Dreams (Sandman: O livro dos Sonhos), Coraline, The Graveyard Book (A Estranha Vida de Nobody Owens) e The Ocean at the End of the Lane (O Oceano no Fim do Caminho).





O próprio autor já disse estar “entusiasmado” por se encontrar na lista de finalistas: “Ganhar [o prémio] não me faria tão feliz como o facto de estar na lista. Por isso, não penso nisto como estar contra oponentes, mas por estar gloriosa e honradamente acompanhado”.

I’m thrilled to be on that shortlist. Winning would not make me any happier than being on that list makes me. So I don’t think of it as being up against opponents, just as being in glorious and honoured company. https://t.co/tXIfQGrf2b — Neil Gaiman (@neilhimself) 30 de agosto de 2018

Kim Thúy, natural de Saigão, no Vietname, vive no Canadá desde os dez anos. De acordo com a Nova Academia, as suas “histórias pequenas e elegantes” sobre a sua experiência enquanto refugiada e imigrante “pintam as cores do Vietname, bem como os perigos do exílio e a procura de identidade”. A sua bibliografia selecionada conta com as obras Ru, Man e Vi.

Kim Thúy, natural de Saigão, no Vietname, vive no Canadá desde os dez anos. De acordo com a Nova Academia, as suas “histórias pequenas e elegantes” sobre a sua experiência enquanto refugiada e imigrante “pintam as cores do Vietname, bem como os perigos do exílio e a procura de identidade”. A sua bibliografia selecionada conta com as obras





O que se passou com o prémio Nobel da Literatura?

Por último, a Nova Academia refere-se a Maryse Condé como “uma das escritoras mais extraordinárias das Caraíbas”. Já escreveu cerca de 20 romances onde explica como é que o colonialismo mudou o mundo e como é que os afetados recuperam as suas raízes.A entrega do prémio Nobel da Literatura foi cancelada depois de a Academia ter estado envolvida num escândalo durante a campanha #MeToo. Nessa altura, 18 mulheres acusaram Jean-Claude Arnault, fotógrafo e marido de uma das júris do painel, de abuso e assédio sexual.Às acusações seguiu-se uma investigação interna à Academia do Nobel, onde se concluiu que Arnault poderia ter revelado o nome de sete premiados antes de estes terem sido anunciados, nomeadamente o de Bob Dylan, em 2016, e o de Harold Pinter, em 2005.Desta forma, o prémio foi cancelado, por a Academia ter considerado que as pessoas já não confiavam na instituição.“O nível de confiança [na Academia Sueca] está tão em baixo no resto do mundo que não iremos [entregar o prémio] este ano. Contudo, pretendemos entregar o prémio no próximo ano e, com sorte, um segundo prémio. Isto já foi feito cinco vezes no passado e não é um evento único”.