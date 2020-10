Nuno Baltazar levou bastidores para a `passerelle`

Já os convidados e jornalistas, todos de máscara, estavam sentados nas cadeiras colocadas de um dos lados do espelho de água (lago), no topo do Parque Eduardo VII, quando começou a ouvir-se nas colunas a voz de Nuno Baltazar a ordenar às manequins que se posicionassem no passadiço de madeira, para começarem o ensaio. Deixando no ar a dúvida sobre se à hora marcada para o desfile, 15:00, o ensaio ainda estivesse para acontecer.

O designer de moda, a partir da mesa de som, continuava a dar instruções a manequins e restante equipa para que fossem revistos alguns aspetos de cabelos, maquilhagem e posicionamento de acessórios.

Com tudo tratado, Nuno Baltazar pediu aos assistentes que saiam de cena e às manequins que retirem as máscaras, para que comece o ensaio, "como se fosse um desfile `à séria`".

Ao som da música, as manequins começaram a percorrer o passadiço de madeira que existe à volta de metade do espelho de água, passando depois para a calçada, criando circunferências que acabaram por levá-las para dentro do espelho de água.

Ao longo do desfile, ouviu-se a voz do diretor de `casting` a dizer os nomes das manequins, uma a uma, sinalizando assim a entrada em cena, e, quando preciso, mandando alguma desfilar "mais rápido".

Algo que costuma ser audível apenas nos bastidores, ficou assim acessível a quem assistiu ao desfile.

Ao comando do diretor de `casting`, as circunferências terminaram e as manequins ficaram paradas, em pé, com pés dentro de água, terminando a apresentação de "Ensaio", coleção que Nuno Baltazar criou para a primavera/verão de 2021.

O desenvolvimento desta coleção, segundo Nuno Baltazar, "parte da ideia de ensaiar o futuro".

Nas peças que apresentou hoje, que misturam cores como turquesa, preto, musgo, branco, grafite e amarelos, recorre a "jogos de luz e sombra, de natural e sofisticado, que resultam em contrastes desconcertantes".

O designer destaca "o trabalho volumétrico de ombros e mangas, `draping`, plissados diagonais e os acabamentos em fio sobre trabalhos de forma sonora num processo em construção".

Nuno Baltazar, que iniciou a apresentação regular de coleções em 1998, e a marca em nome próprio em 2004, vai estrear este mês a sua primeira colaboração com a Companhia Nacional de Bailado (CNB), com o desenho de figurinos para a nova criação do coreógrafo Filipe Portugal.

A 55.ª edição da ModaLisboa iniciou-se na quinta-feira, em modo digital, e começou hoje com a apresentação das coleções de 33 `designers` de moda, em vários jardins do Parque Eduardo VII.

Hoje, antes da coleção de Nuno Baltazar, foram apresentadas as coleções de Buzina e João Magalhães.

Seguem-se Valentim Quaresma e Ricardo Preto.

A ModaLisboa, que pela primeira vez não tem estação do ano associada, decorre ao ar livre, até domingo, com uma assistência reduzida e uma forte presença `online`.