Nuno Cardoso diz que o Porto continuará a ter espaço no Teatro São João

Lusa06 Set, 2019, 23:18 | Cultura

À margem da apresentação da programação para os próximos seis meses da instituição, que passou a dirigir este ano, sucedendo a Nuno Carinhas, Cardoso explicou à Lusa que o TNSJ vai "lá para fora mas volta sempre".

"As nossas temporadas, as estreias, o centro educativo está nestas três salas [o TNSJ, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória]. O nosso principal interlocutor é e será sempre o Porto. Quando nos deslocamos, levamos o Porto connosco", assegurou.

Na opinião do diretor artístico, cuja primeira encenação de uma produção própria será com "A Morte de Danton", de Georg Büchner, há um esforço do teatro nacional para "a nacionalização, com digressões, e a internacionalização", mas isso não significa que deixem de ter "os pés na cidade".

"A identidade do São João é uma identidade nacional, e temos um parceiro próximo, o Teatro Municipal do Porto, e outras instituições. Somos colaborantes, cada qual com o seu ensejo, o seu objetivo, e acho que é em uníssono. Não há perigo para o Porto nem para as companhias do Porto", referiu.

Depois de uma programação feita "a duas vozes" até ao final de 2019, com o antecessor, Nuno Carinhas, Nuno Cardoso encontra em 2020, ano de centenário do edifício do São João, o primeiro desafio, algo que confessa não o assustar.

"A minha programação começa já em janeiro de 2020, e deu-me extremo prazer. É uma programação que procura, de alguma forma, abarcar temas e linguagens que permitam uma organicidade entre o que se produz e apresenta e o público. É reforçar a identidade do São João, que me parece já bastante vincada", comentou.

Em 2020, alguns dos destaques dos primeiros dois meses passam por "Um Plano do Labirinto", de Francisco Luís Parreira e João Garcia Miguel, mas também "U", a partir de Ulisses, de Maria Alberta Menéres, por Joana Magalhães, mas também "O Dia do Juízo", de Ödön von Horváth, encenado por Cristina Carvalhal.

O diretor artístico vincou ainda o "desígnio" de um elenco próprio para o Teatro São João, à semelhança do Teatro Nacional D. Maria II, algo que espera "ver concretizado em 2020", por ser "um objetivo enquanto casa de criação".

Por outro lado, e questionado sobre a existência de temporadas mais curtas (tempo em cena de cada uma das peças), em relação ao habitual naquele teatro, retorquiu com a necessidade de "ler o público", e deu como exemplo a adaptação de "A Morte de Danton", por exemplo, para abarcar "Júlio César", de Shakespeare, pela Ao Cabo Teatro.

"Nenhuma temporada terá menos de quatro dias, e terá o tempo digno de montagem", afirmou, sobre a programação do TNSJ, excetuando as peças acolhidas inseridas em festivais como o MEXE.

Na opinião do ator e encenador, há uma relação que se deve "ir prolongando depois de primeiro dizer `olá`" até que depois "ganhe substância e possa dar temporadas maiores".

Antes, durante a apresentação da programação, destacou num discurso a forma como o TNSJ se afirma "desde a sua génese", ou seja, como "desejo de um Teatro premiado à cidade, com letra grande, plural e democrático, com um discurso sobre os valores" que unem a instituição ao que a rodeia.

"Este foi, é, e será o rosto desta instituição na cidade, na região, no país e na Europa", mencionou, destacando também o esforço de internacionalização, mas também "descentralização e diáspora cultural", a estreia das companhias Mala Voadora e Cão Solteiro no espaço e a circulação pelo país e pelo estrangeiro.

Um total de quatro produções próprias, uma a estrear em Cabo Verde, estão entre os 27 espetáculos programados para os próximos seis meses do TNSJ.

Ao todo, são 27 os espetáculos, seis deles internacionais, à entrada para um ano de 2020 em que se comemora o centenário do edifício do São João, projetado pelo arquiteto Marques da Silva.