Partilhar o artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João Imprimir o artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João Enviar por email o artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João Aumentar a fonte do artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João Diminuir a fonte do artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João Ouvir o artigo Nuno Cardoso "muito honrado" com nomeação para diretor artístico do Teatro São João

Tópicos:

Atenas, Canas Senhorim, Cova Moura, Círculo, Eurípides William Shakespeare J W Goethe Anton Tchékhov Frank Wedekind Fiodor Dostoievski Gregory Motton Bernard Koltès, Gaivota Tchékhov, Gorky, Lars Norén, Paralelamente, Prisional, Romão, Seara Cardoso M Cardoso Garcia, Shakespeare Misantropo Molière, Wedekind Woyzeck,