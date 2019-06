Partilhar o artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís Imprimir o artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís Enviar por email o artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís Aumentar a fonte do artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís Diminuir a fonte do artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís Ouvir o artigo Nuno Júdice diz que desaparece uma "constelação" com morte de Agustina Bessa-Luís

Tópicos:

Agustina Bessa, Camões, Delfim Guiães Eça, Escritores, Grã Cruz, Italiano Roma, Lourenço, Nasceu, Póvoa, Sant I, Vergílio,