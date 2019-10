O Bando estreia uma peça de teatro para "quebrar os ciclos de ódio"

"Quebrar os ciclos de ódio" face à ideia da diferença, é o objetivo do encenador João Neca, com a peça "Filho?", construída a partir da obra de Afonso Cruz, que O Bando estreia na quinta-feira, em Palmela.

A partir do romance "Para onde vão os guarda-chuvas" (2013), de Afonso Cruz, João Neca criou uma dramaturgia em que cruza a ideia de "um discurso de ódio" e a maneira como "um gesto tão difícil como a adoção de uma criança de outra religião, tão diferente, pode ser uma redenção", disse o encenador à Lusa.

Em tempos, em que continua a haver "intolerância religiosa e guerras em nome da religião, seja ela mais espiritual, mais esotérica ou mais materialista", para o encenador impunha-se o projeto, que desenvolve numa criação conjunta com O Teatrão, de Coimbra.

Por isso, João Neca abre também o espetáculo às crianças e espera que levem dele "a possibilidade de quebrarem os ciclos do ódio".

Ciclos que não se limitam à religião, disse, citando, a propósito, o "ódio a grupos de que falava há tempo [o escritor moçambicano] Mia Couto (...): dizer `ah eu não gosto de ciganos`, `eu não gosto dos ucranianos`, `eu não gosto dos romenos`, parece que é uma banalidade mas trata-se de uma espécie de um linguajar leviano" e, efetivamente, "de discurso do ódio".

João Neca fala da urgência do projeto, uma urgência sempre presente, "ainda por cima num momento em que a extrema direita chegou ao parlamento português". E considera: "Estas questões dos discursos de ódio, que começaram logo e em força, são coisas muito perigosas".

Das quase 600 páginas do romance de Afonso Cruz - Prémio Autores para Melhor Livro de Ficção Narrativa, em 2014, e finalista do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e do Prémio Fernando Namora --, passado num oriente efabulado, João Neca retirou três personagens, uma família de sobreviventes numa cidade ocupada.

Aminah, uma muçulmana que detesta estrangeiros, mas que é adepta da "propaganda cultural americana", como a definiu à Lusa o próprio escritor, Afonso Cruz, é uma delas, a que se junta Badini, "o poeta mudo que, aos sete anos, o pai fez engolir as palavras todas", como se ouve na peça, e Fazal, o dono da fábrica de tapetes que passava a vida a olhar para o chão para passar despercebido, e cujo filho herdeiro, Salim, foi morto por aviões americanos.

Isa, o filho americano e católico, adotado por Fazal, também está na peça, mas de forma simbólica, numa ideia que vem desde o título, "Filho?".

A figura adquire paralelo a uma história que se terá passado com Gandhi, que terá aconselhado um hindu a adotar uma criança muçulmana, quando questionado por este, quando carregava o filho morto nos braços, sobre o que fazer para ultrapassar a dor.

A ação desenrola-se num meio em que as ruas falam de exércitos, enquanto se abrem portas para a tragédia e para a felicidade.

"Venham, venham, respirem", é como Aminah incita o público a entrar na sala de espetáculo, com uma cenografia onde impera o contraste, entre o preto e o branco.

O chão é negro, com losangos desenhados a branco, alguns dos quais incompletos, que levam até um tabuleiro, a revelar-se metáfora da vida, onde caixas brancas, com a mesma forma geométrica, guardam sal, usado pelas personagens para preencherem as linhas incompletas do chão. São também essas caixas lugar de refúgio, de que Aminah, Badini e Fazal se socorrem, num jogo de "cama-de-gato", à medida que decorre a ação.

Questionado pela Lusa, no final de um ensaio, sobre a adaptação da sua obra pelas duas companhias de teatro, Afonso Cruz respondeu: "Muito bem retratada".

Até porque, tal como a peça, o romance fala muito sobre "a não aceitação da diferença", que é "uma questão preocupante e não se restringe à religião", disse Afonso Cruz.

"Na verdade, se podemos imputar alguma culpa é ao preconceito e não à religião", frisou à Lusa.

"A religião é, ou pode ser, uma manifestação desse preconceito. Como pode ser de direita, ser de esquerda, ser daqui ou de `acoli`", acrescentou, sublinhando que "qualquer ideia, por melhor que seja, se for levada ao extremo é sempre um absurdo".

A propósito, citou a questão da liberdade: "Que nós tomamos como uma virtude, assumimos que deve ser mais ou menos absoluta, ou que podemos acreditar que seja absoluta e continua a ser uma virtude, quando na realidade não é, porque nenhuma virtude funciona sozinha", enfatizou o escritor.

"Se eu der liberdade absoluta a um néscio, a um tolo, a uma pessoa odiável, só estou a dar liberdade absoluta para ele ser um tirano", argumentou, alertando para o cuidado que deve haver com as ideias de absoluto e de as levar ao extremo.

Perceber a diferença, viver com ela, aceitá-la e não obrigar o outro a viver sobre determinados padrões são, segundo Afonso Cruz, outras das ideias contidas em "Para onde Vão os Guarda-chuvas", que também acabam por se perceber na peça.

As contradições, as coerências e incoerências do ser humano são ideias do romance que serviram de base à peça, onde estão bem retratadas, garantiu Afonso Cruz.

Com cenografia de Rui Francisco e Filipa Malva, que também assina os figurinos e adereços, música de Jorge Salgueiro, ilustração de Ana Biscaia, "Filho?", o drama, é interpretado por João Santos, Margarida Sousa e Raul Atalaia, e conta com a participação especial de Miguel Rosado.

Em Palmela, a peça está em cena até 10 de novembro, com espetáculos à quinta e sexta-feira, às 21h00, aos sábados, às 17h00, e às 21h00, e, aos domingos, às 11h00 e às 17h00.

De 28 de novembro a 28 de dezembro, "Filho?" será representada na Oficina Municipal de Teatro, em Coimbra, com espetáculos de segunda a sexta-feira, às 10h30, para escolas, e, aos sábados, às 17h00.