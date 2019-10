O Doc Lisboa exibe filmes proibidos

No festival serão exibidos 303 filmes, muitos deles são estreias internacionais.

Em solidariedade com os artistas brasileiros, a edição deste ano inclui no programa uma seleção de filmes proibidos no Brasil.



O documentário sobre o cantor e compositor Chico Buarque é um dos filmes censurados que vai passar no Doc Lisboa, como conta a jornalista Margarida Vaz.



A partir desta quinta-feira e nos próximos 10 dias a Culturgest, os cinemas São Jorge e Ideal e a Cinemateca Portuguesa vão receber a 17.ª edição do DocLisboa.