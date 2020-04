Ó! Galeria dedicada à ilustração encerra portas em Lisboa devido à crise

"Fizemos o possível e o impossível para conseguirmos manter as portas abertas no pós-crise num esforço a que, de resto, já estávamos habituados durante toda a nossa existência no coração lisboeta", indica a galeria, em comunicado.

O projeto da Ó! Galeria tinha, na capital, desde o seu arranque, o objetivo de "levar a ilustração e os ilustradores nacionais e internacionais à possibilidade de exporem na capital e, dessa forma, divulgar não só os artistas como cativar novos públicos para esta expressão artística tão necessitada de plataformas dispostas a receber e exibir o trabalho produzido".

Assinalando que não obteve "apoios estatais ou outros", a galeria justifica que, "antes e depois, as dificuldades são hercúleas e, desta vez, não foi possível alcançar um mínimo sustentável e, como tal", foi forçada a encerrar a presença em Lisboa, mas irá continuar com o espaço no Porto, onde surgiu, há uma década.

No entanto, avança que irá inaugurar um novo projeto, a Ó! Cerâmica, uma galeria e oficina dedicadas exclusivamente a esta arte, que irá "mostrar e comercializar peças de diversos ceramistas consagrados e/ou promissores, desde cerâmica aplicada a utensílios a esculturas e criações artísticas". Além disso, serão ali ministrados `workshops`, cursos e realizadas residências artísticas.

"Este novo projeto foi desenhado num contexto bem diferente do que virá no `pós-covid`, pelo que a sustentabilidade e futuro não estão assegurados mas, mesmo assim, decidimos avançar e acreditar que aqueles que apoiam, compram, divulgam e produzem arte tudo farão para que essa mesma arte não desapareça e não abdique de projetos novos que, naturalmente, à nascença sempre serão frágeis", comenta ainda.

Um estudo internacional levado a cabo em abril pela publicação The Art Newspaper indica que as galerias de arte a nível mundial apontam para uma quebra média de receitas da ordem dos 72%, devido à crise provocada pela pandemia, e que um terço das empresas não deverá sobreviver.