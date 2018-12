"O Governo deve priorizar as 25 milhões de pessoas que vivem na Amazónia", afirma escritora

Lusa05 Dez, 2018, 07:41 | Cultura

"Hoje a Amazónia é olhada como um paraíso intocado, ninguém se lembra que naquele manto verde existem 25 milhões de pessoas. (...) O que eu peço é que a floresta seja vista como o ambiente, mas que as pessoas sejam prioridade nos programas de Governo, porque se não protegermos aquelas pessoas (...)eu acho que a Amazónia não sobreviverá brasileira por muito tempo", declarou Moema Veloso, na apresentação do seu livro na embaixada de Portugal em Brasília.

Moema Veloso, que é natural do Pará, um estado brasileiro que pertence à floresta Amazónia, mostra nos seus textos como se deram as primeiras ocupações humanas nesse território há 13 mil anos, seguindo para uma análise ao período da colonização, a exploração, as lutas por cidadanias, e expõe, por fim, os planos governamentais e projetos internacionais para a região.

No entanto, o foco de Moema foi sempre a população que vive na região amazónica, frisando que poucas vezes as necessidades fundamentais desses povos foram contempladas.

"Deve-se apoiar essas populações, melhorar a educação, melhorar a criação de rendimentos, para que sejam produtivas, resgatem a sua autoestima, e possam levar o progresso à região. (...) Para que a Amazónia e os seus habitantes tomem as rédeas do futuro que eles querem para a região", afirmou a escritora brasileira.

A autora, que é também médica, esclareceu que através das pesquisas que fez, chegou à conclusão que muitas pessoas não associam a Amazónia a um território ocupado, contemplando apenas a parte florestal.

"O que vejo é que muitos ainda pensam na Amazónia como um território vazio. Eu fiz a pergunta `quando você pensa na Amazónia, o que é primeiro lhe vem à mente?` e talvez 99% das pessoas entrevistadas responderam: ` a floresta`, `devastação`, `riquezas`. Mas poucos se lembraram do índio e ninguém se lembrou que não há só índios. A Amazónia tem uma miscigenação, desde a época do Brasil colónia até hoje, muito rica", acrescentou Moema Veloso à agência Lusa.

A obra `Um outro olhar para a Amazónia` é o resultado de centenas de entrevistas e observações pessoais levadas a cabo pela autora brasileira e realizadas nos centros urbanos e nas comunidades do interior do país sul-americano, nos estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas e Rondónia.

Confrontada com as declarações do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de acabar com demarcação de terras indígenas, Moema acredita que não é algo que seja benéfico para os índios nesta fase.

"Não, acabar com as reservas dos índios ainda não. Pode ser pensado para daqui a vários anos, quando eles tiverem condições de enriquecer aquela área e progredirem financeiramente, tendo condições de ir além", frisou.

O futuro Presidente do Brasil afirmou, na passada sexta-feira, que manter índios em reservas demarcadas é tratá-los como animais nos jardins zoológicos, considerando que estão em "situação inferior" e temem que as suas terras possam ser no futuro países.

"Porque é que no Brasil devemos manter os índios reclusos em reservas como se fossem animais em zoológicos?", questionou Jair Bolsonaro, acrescentando: "O índio é um ser humano igualzinho a nós".

Em declarações à imprensa, no decurso de uma visita a São Paulo, o futuro chefe de Estado do Brasil considerou que o índio ainda está "em situação inferior" à dos restantes brasileiros, o que não pode ser usado como justificação para a demarcação de uma "enormidade" de terras que poderão, no futuro, ser transformadas em "novos países".