"O grande dia da batalha", peça em dois planos, estreia-se quinta-feira no D. Maria II

Lusa16 Jan, 2018, 21:56 | Cultura

No cenário, em fundo, existe um albergue onde os problemas são comuns a todos, enquanto de quando em vez, à boca de cena, um coro de vagabundos vem falar sobre os excluídos dos tempos modernos.

Esta dualidade no decorrer da peça não consta do original de Maximo Gorki. É uma das "injeções" que Jorge Silva Melo foi introduzindo na peça.

"Fui dizendo aos atores: `É como se o filme fosse um filme a preto e branco, a peça do Gorki é uma peça a preto e branco que está lá ao fundo e, aqui à frente, viesse uma orquestra tocar a música do documentário, a música recente, é como se fossem dois planos`", explicou Silva Melo.

Embora na peça haja dois planos: "Um que é a intriga amorosa daquelas três personagens e do dono do albergue, e a intriga à volta disso, em segundo plano, (...), acrescentei um círculo destes vagabundos que falam connosco", disse.

"De certa maneira, retirei-os das quatro paredes do Stanislavski [a mais célebre encenação de `O Albergue Noturno` e o primeiro grande êxito do Teatro de Arte de Moscovo, em 1902], para romperem a parede e virem falar connosco daquilo que nos preocupa agora. Daquilo que nós andamos a fazer com este lixo da Humanidade", frisou.

"Em 1904, estavam para ali; agora estão ali a morrer no Mediterrâneo, estão nos campos, estão nas ilhas. O que é que estamos a fazer com estas pessoas que consideramos lixo, enquanto continuamos mais ou menos bem na vida? Com crise a mais ou crise a menos, mas... Estamos a considerar que há umas pessoas que não merecem viver", enfatizou o encenador.

"O albergue noturno" é uma peça que Jorge Silva Melo começara a trabalhar em 2001, juntamente com "Na estrada", de Anton Tchekov, num ciclo dedicado a autores russos, quando os Artistas Unidos tinham sede no espaço A Capital, no Bairro Alto.

A morte do ator Paulo Claro, no início de maio desse ano, pôs fim a esse ciclo, tendo o encenador retomado agora a peça, a convite do diretor do Teatro Nacional D. Maria II, que o desafiou para dirigir um drama semiescrito por si, pegando num tema clássico.

E foi assim que Jorge Silva Melo pegou em "O albergue noturno", de Gorki, "um mestre em cruzar destinos, em pôr-nos a olhar para 20 pessoas ao mesmo tempo, e percebermos as características, as vontades, os desejos de cada uma delas e delas em simultâneo".

Jorge Silva Melo sublinhou ainda o facto "curioso" de "O albergue noturno" ser uma peça "famosíssima, que não tem intriga".

"Há uma vaga intriga no centro, que é o ladrão que namora uma e que ama outra, e a primeira faz `O carteiro toca sempre duas vezes` - `Mata lá o meu marido que eu quero fugir contigo` -, a origem de `O carteiro toca sempre duas vezes`. Mas isso demora 20 minutos na peça. É o coração da peça. Tudo o resto são excrescências", sublinhou.

Projetos futuros, Jorge Silva Melo ainda não os tem, devido às "grandes dificuldades com as muitas incertezas do Ministério" da Cultura.

"Tínhamos uma programação para o Teatro da Politécnica que, neste momento, está acolher espetáculos de jovens companhias, mas não sabemos como é que vamos continuar. Estamos a fazer esta semana reuniões de companhia, para ver como é que continuamos", disse.

Em princípio os Artistas Unidos deveriam estrear, a 07 de março (e vão começar os ensaios), a peça "O teatro da amante inglesa", de Marguerite Duras.

"Neste momento não sei se conseguimos, porque as notícias dos subsídios não são boas, são mesmo muito más. A incerteza é mesmo muito grande e a falta de vontade política para resolver este assunto também me parece tremenda", afirmou.

A interpretar estão Inês Pereira, Vânia Rodrigues, Paula Mora, Diana Narciso, Sara Inês Gigante, Figueira Cid, Ricardo Aibéo, Rúben Gomes, Tiago Matias, José Neves, Simon Frankel, Hugo Tourita, João Estima, Gonçalo Carvalho, João Pedro Mamede, Pedro Baptista e André Loubet.

No papel de vagabundos estão Gonçalo Egito, Miguel Galamba, Rita Delgado, Sara Inês Gigante, Pedro Baptista, Hugo Tourita, João Estima, André Loubet, Gonçalo Carvalho, Diana Narciso, Inês Pereira e Vânia Rodrigues.

Com cenários e figurinos de Rita Lopes Alves, construções de Thomas Kahrel, luz de Pedro Domingos, apoio musical de Rui Rebelo e som de André Pires, "O grande dia da batalha" fica em cena até 25 de fevereiro, com espetáculos às quartas-feiras, às 19:00, de quinta-feira a sábado, às 21:00, e aos domingos, às 16:00.