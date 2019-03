"O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta" de Edgar Pêra chega hoje às salas de cinema

Lusa21 Mar, 2019, 13:08 | Cultura

O filme estará em exibição em Coimbra, no Alma Shopping, e no Porto, no Trindade. De acordo com o realizador, numa publicação na sua página oficial no Facebook, estão agendadas "sessões especiais" em Leiria, a 23 de março, em Lisboa, a 06 de abril, e no Funchal.

"O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta", sobre o escritor, ensaísta, `performer` e professor universitário Alberto Pimenta, que foi apresentado pela primeira vez em maio passado, no festival IndieLisboa, é um filme "poético sobre um poeta".

"É toda uma obra e uma pessoa que vale a pena redescobrir ou descobrir, para quem não conhece. Um filme poético sobre um poeta", afirmou Edgar Pêra, em declarações à Lusa, em maio, aquando da exibição no IndieLisboa.

O realizador recordou que começou a seguir a obra de Alberto Pimenta em 1977, ano em que o autor se popularizou com a `performance` "Homo Sapiens", dentro de uma jaula do Jardim Zoológico de Lisboa, e com a primeira edição de "Discurso sobre o Filho-da-Puta".

Em 1994, "por um acaso", conheceram-se no Porto, nas "Conferências do Inferno", e mantiveram-se em contacto desde então.

"Como tenho essa prática de registar muito do meu próprio quotidiano, filmei muitas coisas com o Alberto e comecei [em 2008] a fazer conversas com ele filmadas. Andava a prometer a mim mesmo fazer alguma coisa e quando o Alberto fez 80 anos (em dezembro de 2017) resolvi dar-lhe esta prenda de aniversário", partilhou.

Em 2002, o realizador e o escritor fizeram o primeiro trabalho em conjunto, "um vídeo para uma instalação, chamado `Fiquem com a Cultura que eu fico com o Brasil`", e, depois disso, Edgar Pêra fez "pequenos filmes de adaptações de poemas" de Alberto Pimenta.

O realizador lamentou a "pouca tendência a celebrar os vivos". "Muitas vezes, com muitos dos nossos escritores é preciso que eles deixem de existir para existirem na realidade. Isso não me interessava nada, eu tinha que fazer alguma coisa com estes arquivos e acho que foi a altura certa, tanto para mim como para o Alberto", disse.

"O Homem-Pykante - Diálogos com Pimenta" teve o apoio da RTP e, por isso, está garantida a exibição na estação pública.

Acima de tudo, Edgar Pêra quer "que o filme seja falado e a obra do Alberto Pimenta seja falada, não só para que o filme se estreie em sala, mas para que os seus livros sejam editados e haja interesse redobrado na obra do Alberto Pimenta".